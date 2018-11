Ohne Mütter keine Mehrheit

«Dieses Baby rettete die Rentenreform», titelte im Frühling 2017 der Blick und zeigte ein Foto der hochschwangeren Zürcher SP-Nationalrätin Mattea Meyer. Obwohl krankgeschrieben, nahm sie an der Abstimmung über die AHV teil. Auch die Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt, eigentlich im Mutterschaftsurlaub, reiste an diesem Tag nach Bern. Dank der Anwesenheitsdisziplin von Mitte-Links kam die Vorlage schliesslich ganz knapp mit 101 Stimmen durch.

Bei unklaren Mehrheitsverhältnissen im Parlament kommt es bei Abstimmungen auf jede Stimme an. Mit diesem Bewusstsein ging am vergangenen Mittwoch wohl auch die Grünen-Grossrätin Lea Steinle in den Grossen Rat. Am Nachmittag standen für Links-Grün wichtige Geschäfte auf der Traktandenliste. Etwa die Untertunnelung der gesamten Osttangente, die Forderung nach einem Plastikverbot oder die Quote für erneuerbare Energie. Mit ihrer Präsenz trug Steinle dazu bei, dass die Anliegen im Rat eine Mehrheit fanden.

Nebenerwerb nicht erlaubt

Die Politikerin kam aber nicht allein, sie erschien in Begleitung ihres zweieinhalb Monate alten Sohnes Miro. Es kam zum Eklat im Grossen Rat, der sogar über die Landesgrenze hinaus zu reden gibt: Grossratspräsident Remo Gallacchi verwehrte Lea Steinle und ihrem Baby den Eintritt in den Grossratssaal. Nach wütenden Zwischenrufen, empörten Voten und einer Zwangspause zog er schliesslich seinen Entscheid zurück und kündigte an, die Angelegenheit bis zur nächsten Sitzung rechtlich abzuklären.

Lea Steinle wird nicht die letzte Parlamentarierin in dieser Situation sein. In den Reihen der Grünen sitzen mit Michelle Lachenmeier und Barbara Wegmann zwei werdende Mütter. Beide werden in den nächsten Monaten ihr Kind bekommen und sich überlegen müssen, ob und falls ja, wie oft sie während ihres Mutterschaftsurlaubs an Grossratssitzungen teilnehmen.

Während des Mutterschaftsurlaubs sind Nebenerwerbstätigkeiten nicht erlaubt. Daran hat sich Steinle gehalten. Sie loggte sich erst nach der Anwesenheitskontrolle ins System ein und galt demnach als abwesend. Sie durfte trotzdem abstimmen, das Sitzungsgeld von 200 Franken pro Halbtag bekommt sie aber nicht.

Schon im März hatte Barbara Wegmann in einem Anzug die Regierung gebeten, ein Stellvertretungssystem bei Elternschaft zu prüfen. Das Thema ist nun aktueller denn je. «Stellvertretungssystem im Grossen Rat hätte Eklat verhindert», schrieb das Grüne Bündnis einen Tag nach der Debatte.

Grünen-Grossrat Jürg Stöcklin spricht von einer Diskriminierung junger Mütter im Parlament. «Für Barbara Wegmann und Michelle Lachenmeier organisieren wir Ersatzlösungen für die Arbeit in den Kommissionen», sagt er. Dafür existiert ein Stellvertretersystem, nicht aber für die Grossratssitzungen. Man könne von ihnen nicht verlangen, dass sie gleich nach der Geburt wieder an Sitzungen teilnehmen.

Lea Steinle hat von sich aus entschieden, an der Sitzung teilzunehmen. Die Partei habe keinerlei Druck auf sie ausgeübt, sagt Stöcklin. Im Gegenteil: Steinle habe ihn gebeten, sie bei wichtigen Abstimmungen, die knapp ausfallen könnten, zu informieren. «Sie ist eben eine engagierte Politikerin.»

Für die Co-Präsidentin der BastA!, Tonja Zürcher, stellt die Absenz von jungen Müttern im Parlament ein Grundproblem dar. «Wenn die Parteien für die abwesenden Mütter keine Stellvertretung stellen dürfen, können die Stimmverhältnisse bei knappen Abstimmungen kippen.» So würden einerseits Frauen diskriminiert, die ihre Aufgaben und den Wählerauftrag nicht wahrnehmen könnten. Und andererseits Parteien bestraft, die junge Frauen wegen der Gleichstellung förderten.

«Diese Parteien gehen mit Schwangerschaften von Parlamentarierinnen ein Risiko ein», sagt Zürcher. Dabei spiele es keine Rolle, dass das Thema beim Grünen Bündnis mit Michelle Lachenmeier und Barbara Wegmann derzeit präsenter sei als bei bürgerlichen Parteien. «Die Bürgerlichen sind momentan nicht so präsent mit jungen Frauen. Das könnte sich allerdings in Zukunft ändern. Dann würden auch sie von einem Stellvertretersystem profitieren.»

SP offen für Stellvertretersystem

Barbara Wegmanns Vorstoss zum Stellvertretersystem bei Elternschaft wurde vom Parlament überwiesen und wird derzeit vom Ratsbüro geprüft. Zürcher hofft, dass mit der Unterstützung der SP ein Stellvertretersystem eingeführt werden kann.

SP-Präsident Pascal Pfister zeigt sich denn auch offen und bereit, das Stellvertretersystem zu prüfen. Dennoch sei damit das Problem nicht gelöst. Zwar könne man dadurch den Druck auf die jungen Mütter senken. Es müsse sich aber grundlegend etwas an der Einstellung der Politiker ändern. Für junge Familien sei es eine organisatorische Herausforderung, Kinder, Beruf und andere Pflichten unter einen Hut zu bringen. Da könne es manchmal Ausnahmesituationen geben, bei denen man das Kind mitnehmen muss. «Und das muss einfach möglich sein.» (Basler Zeitung)