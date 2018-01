Parkverbot? Davon hält Wessels nichts

Wohl einer der am besten beobachteten Politiker in Basel-Stadt ist SP-Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels. Dabei wird der Regierungsrat auch schon mal überführt, wie er von der Verwaltung verbotene Dinge tut. Wie ein der BaZ vorliegendes Leservideo beweist, hat Wessels kurz vor Weihnachten sein Velo gut sichtbar im Parkverbot für Zweiräder vor der Buchhandlung Bider & Tanner abgestellt. Gemäss Polizei hat er bei dieser Aktion eine Busse von 20 Franken riskiert. Zudem hätten Beamte sein Velo mit einem Lastkarren wegbringen können und der Regierungsrat hätte es im Zeughaus für 35 Franken wieder auslösen müssen.

Verantwortlich für das Verbotsschild ist übrigens Wessels’ Bau- und Verkehrsdepartement. Es sei nötig geworden, damit die Bauarbeiten an der Elisabethenstrasse nicht durch dort parkierte Velos behindert würden. Gemäss dem Bau- und Verkehrsdepartement werden an besagter Stelle wieder Veloparkplätze hingemalt, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind.

Es bleibt die Spekulation nach dem Motiv. Was treibt Hans-Peter Wessels als öffentliche Person und vorbildlichen Velofahrer dazu, das Gesetz zu übertreten? Eventuell hat er das von seinem Amt aufgestellte Signal gesehen, erkannt und hat es einfach ignoriert, weil es ihm an diesem Ort sinnlos erschien und bereits zwei Velos dort standen. Mit dem Nichteinhalten von Regeln befindet sich Wessels unter Velofahrern in guter Gesellschaft. Möglich auch, dass ihm der Weg vom nahe gelegenen Veloparkplatz auf der ehemaligen Einspurstrecke gleich nebenan bei den Tramgleisen hinüber zu Bider & Tanner zu weit war. Auch dies ist ein bekannter Velofahrerreflex: immer den kürzesten und direktesten Weg nehmen, um Kraft zu sparen. Vielleicht aber hat der Verkehrsdirektor auch bloss das Verkehrsschild «Anhalten verboten» nicht erkannt und den Zusatz «Zweiradparking aufgehoben» nicht gelesen. Es wird Zeit, in Basel eine Veloprüfung einzuführen. (Basler Zeitung)