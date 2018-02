Parlament will Mieterschutz ausbauen

In Basel sollen Vermieter künftig ihren neuen Mietern ein Formular zur bisherigen Miete abgeben – sofern die Leerwohnungsquote 1,5 Prozent oder weniger beträgt. Darauf sind zudem auch allfällige Mietzinserhöhungen zu begründen. Dies fordert die Initiative «Ja zu bezahlbaren Neumieten» des Mieterverbands, die Regierung und Kantonsparlament gestern zur Annahme empfohlen haben – wenn auch nur knapp mit 46 zu 44 Stimmen.

Die Debatte im Grossen Rat verlief nach dem klassischen Links-rechts-Muster: Rot-Grün stimmte geschlossen dafür, das bürgerliche Lager mit Ausnahme von EVP-Grossrätin Annemarie Pfeifer, die sich enthielt, war dagegen. Wäre sie ihren Kollegen gefolgt, hätte CVP-Grossrat Remo Gallacchi seinen ersten Stichentscheid als Ratspräsident fällen müssen. Das Resultat wäre wohl ein anderes gewesen. Zudem waren drei Bürgerliche abwesend.

Regierung, SP und Grünes Bündnis erhoffen sich durch die Formularpflicht mehr Transparenz und eine preisdämpfende Wirkung. Der Vermieter überlege sich vielleicht zweimal, ob er bei einem Mieterwechsel die Miete erhöhen wolle, sagte etwa Tanja Soland von der SP. «Wohnen ist nicht wie eine Kaffeemaschine kaufen; wohnen müssen alle», sagte sie. Umso wichtiger sei es, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ihr Fraktionskollege Thomas Gander mahnte: «Sobald die Leerstandquote sinkt, werden die Mieten teurer.»

Wirksam gegen Missbrauch

Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann wies darauf hin, dass mit dem Formular auch allfällige Missbräuchlichkeiten des Mietzinses aufgedeckt werden können. An der rechtlichen Situation ändere sich nicht viel, auch seien weiterhin Anpassungen des Mietzinses möglich.

Grünen-Grossrat Beat Leuthardt, der zugleich Co-Geschäftsleiter des Mieterverbands ist, pries die Initiative als «durchdacht» an. Sie sei mit gesundem Menschenverstand erarbeitet worden. Gemäss Bundesrecht habe jeder Kanton das Recht dazu, ein solches Mietformular einzuführen. In sieben Kantonen, unter anderem in Zürich, ist das bereits der Fall. Eine Prozessflut, wie von den Bürgerlichen befürchtet, habe es dort nicht gegeben.

Der Mehrheit der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission, die sich gegen das Begehren und somit auch gegen eine Empfehlung zur Annahme ausgesprochen hatte, warf Leuthardt vor, Unwahrheiten verbreitet zu haben. So habe das Formular keineswegs einen Mehraufwand zur Folge, man könne es in höchstens 30 Sekunden ausfüllen. Sein Ärger richtete sich auch gegen die CVP, die in dieser Frage auf Bundesebene eine soziale Ader bewiesen habe, in Basel aber auf stur schalte.

Unnötig und kontraproduktiv

Für die Bürgerlichen standen vor allem Argumente wie Überregulierung und unnötiger Mehraufwand im Zentrum. Für Toni Casagrande von der SVP ist das Formular nur eine weitere Gelegenheit, mehr Arbeitsplätze beim Staat zu schaffen. «Sie kennen ja das Sprichwort», sagte er, «Von der Wiege bis zur Bahre, schreibt der Schweizer Formulare.»

FDP-Grossrat David Jenny bezeichnete die Initiative als völlig unnötig und kontraproduktiv. Die Transparenz sei mit dem aktuellen System schon gegeben: Die Mieter könnten Informationen zum Mietzins einfordern. Fraktionskollege Luca Urgese störte sich daran, dass der Vermieter als böse und hinterhältig dargestellt werde. Vielmehr trage dieser hohe Risiken, wenn sich zum Beispiel die Mieter nicht an die Regeln hielten. Urgese warnte auch davor, Wohnbauförderung mit einer Formularpflicht auszubremsen; kleinen Anbietern mache solcher Mehraufwand Mühe. David Jenny: «Genau wegen solcher Regulierungen ist Genf eine Hölle für Mietwohnungen.»

Mit der Initiative «Ja zu bezahlbaren Mietgerichtsverfahren» behandelte das Parlament gestern ein weiteres Anliegen des Mieterverbands. Dieser will bei Mietstreitigkeiten am Zivil- und Appellationsgericht die Gebühren auf maximal 500 Franken begrenzen und Parteientschädigungen ausschliessen. Der Grosse Rat empfahl das Begehren mit 45 zu 44 Stimmen ganz knapp zur Ablehnung.

