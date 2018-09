Patrick Marcolli löst David Sieber als «bz»-Chefredaktor ab

Die AZ Medien begründen den Wechsel in der Chefredaktion in einer Mitteilung vom Freitag mit unterschiedlichen Vorstellungen zur Positionierung der «bz». Der 55-jährige David Sieber hatte die Chefredaktion am 1. März 2016 übernommen. Die AZ Medien danken ihm für seinen grossen Einsatz. Er habe das Profil der «bz» weiter geschärft und namentlich den Online-Auftritt gestärkt.

Patrick Marcolli tritt den Chefposten bei der «bz» am 5. November an. Der Historiker ist seit 1990 journalistisch tätig. Er wirkte von 2000 bis 2013 in verschiedenen Funktionen bei der «Basler Zeitung», unter anderem als Teamleiter Basel-Stadt und als Deutschland-Korrespondent in Berlin.

2014 wechselte Marcolli zum Architekturbüro Herzog & de Meuron. Seit vergangenem März arbeitet er bei der Universität Basel. Marcolli sei ein hervorragender und in der Region Basel bestens verankerter Journalist, heisst es in der Mitteilung. (ens/sda)