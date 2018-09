Ping-Pong im Tunnel

Ein Autolenker ist am frühen Montagnachmittag im Horburgtunnel der Autobahn A3 in Basel in beide Tunnelwände gefahren. Dem 54-Jährigen wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen.

Der in Richtung Frankreich fahrende Lenker war gemäss ersten Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf gefallen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt mitteilte. Er fuhr zunächst in die rechte und anschliessend in die linke Tunnelwand. Die Sanität brachte den Mann zur Abklärung ins Spital. Das Auto erlitt Totalschaden. (amu/sda)