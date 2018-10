Polizei durchsucht besetzte Häuser

Drei besetzte Liegenschaften an der Elsässerstrasse in Basel hat die Kantonspolizei am frühen Mittwochmorgen durchsucht. Besetzerinnen und Besetzer fand sie im Gebäudekomplex keine.

Beim Eintreffen der Polizei kurz vor sechs Uhr hätten sich auf einem Balkon zwar zwei vermummte Personen gezeigt, teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement mit. Bei der Durchsuchung der Liegenschaften seien diese jedoch nicht mehr angetroffen worden.

Der Liegenschaftsbesitzer hatte bei der Kantonspolizei einen Strafantrag gestellt. Die Häuser waren seit Samstag besetzt gewesen - nicht das erste Mal in diesem Jahr. Schon im Juni waren die Liegenschaften besetzt worden. Die Altbauten stehen seit einiger Zeit leer. Sie sollen einem Neubau weichen. (amu/sda)