Polizei-Vize wird wegreoganisiert

Eine Reorganisation der Polizeileitung hatte der neue Kommandant Martin Roth schon bei seiner Vorstellung im vergangenen Oktober in Aussicht gestellt. In Zukunft besteht die Leitung der Basler Polizei aus dem Kommandanten und den Leitern von sechs Abteilungen. Letztere befinden sich auf der gleichen Hierarchiestufe, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) am Dienstag mitteilte.

Die drei bisherigen operativen Abteilungen Sicherheitspolizei, Spezialformationen und Verkehr werden beibehalten. Neu organisiert wird die Abteilung Logistik, derweil die Abteilung Operationen und die Kommandoabteilung neu geschaffen werden. Die Leitungsposten für die drei letzten Abteilungen werden öffentlich ausgeschrieben. Aus dem Organigramm gestrichen wird dagegen die bisherige Hierarchiestufe zwischen Kommandant und Abteilungsleitern. Sie umfasste bisher die Funktionen des stellvertretenden Kommandanten und des Stabschefs. Letzteren Posten hatte bis zu seiner Beförderung zum Kommandanten Martin Roth bekleidet.

Stellvertreter muss gehen

Weil seine Stelle aufgehoben wird, verlässt der bisherige Stellvertreter des Kommandanten Rolf Meyer die Kantonspolizei Basel-Stadt, der er seit 1990 angehört. Der heutige Polizeioffizier wechselt in den Stab des Justiz- und Sicherheitsdepartements, wo er als Projektleiter tätig sein wird.

Die Vertretung des Kommandanten wird künftig einem der sechs Abteilungsleiter übertragen. Umgesetzt wird die von JSD-Vorsteher Baschi Dürr abgesegnete Reorganisation per 1. Juni. Sie sei budget- und stellenneutral, heisst es in der Mitteilung. (rvr/sda)