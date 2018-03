Preisaufschlag für Baselbieter

Debbie Gilgen – Mitglied des Schwimmvereins beider Basel – hat kurz leer geschluckt, als sie die neue Rechnung zu ihrem Jahresabo fürs Schwimmbad St. Jakob erhalten hat. Neu verlangt der Staat von ihr und weiteren Mitgliedern vom Schwimmverein für das Abo 70 Franken anstatt den üblichen 45 Franken. Das Abo für ihre Kinder kostet neu 25 Franken anstatt 15 Franken. Diesen Aufpreis muss Gilgen nur zahlen, weil sie in Muttenz wohnt. Für Basel-Städter gibt es keinen Aufpreis. «Dass wir Baselbieter mehr fürs ‹Joggeli› und die anderen Bäder in der Stadt zahlen müssen, ist ja schon seit drei Jahren so. Aber diesen heftigen Aufpreis kann ich nicht verstehen», sagt Debbie Gilgen zur BaZ.

Besonders empörend fand Gilgen, dass sie für das Jahresabo ihrer Kinder 150 Prozent mehr zahlen muss als eine Basel-Städterin für ihre Kinder. Diese zahlen weiterhin bloss zehn Franken. Die Preise für Tageseintritte bleiben für alle Besucher gleich – wohl weil es zu kompliziert wäre, von jedem Schwimmer eine Identitätskarte zu verlangen. Die Aufschläge für Saisonabos betreffen ausschliesslich auswärtige Schwimmer – am heftigsten trifft es Mitglieder von Schwimmvereinen. Für die Städter ändert sich nichts an den Preisen (siehe Tabelle). Vor knapp zwei Wochen wandte sie sich deshalb schriftlich an Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP), dem auch das Sportamt untersteht, und forderte von ihm eine Erklärung.

Rabatte für den Steuerzahler

«Es ist sehr schwer, diese massive Preiserhöhung zu akzeptieren und wir wären Ihnen sehr verbunden, könnten Sie sich dieser Thematik nochmals annehmen», schreibt die Muttenzerin. Von Cramer hat sie bislang keine Antwort bekommen.

Auf Anfrage der BaZ nimmt Thomas Mächler, Bereichsleiter von Jugend, Familie und Sport, Stellung: «Der Kanton Basel-Stadt hat in den letzten Jahren grosse Beträge in die Erneuerung der Infrastruktur im Bereich der Garten- und Hallenbäder investiert. Diese Investitionen wurden alleine durch den Kanton Basel-Stadt geleistet. Dieser Kanton trägt auch die für die öffentlichen Schwimmbäder anfallenden Betriebsdefizite.» Es erscheine deshalb angemessen, dass regelmässige Schwimmbadbesucher von ausserhalb einen höheren Beitrag für ihre Abos leisten würden «als Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt, die bereits über ihre Steuergelder die Bäder mitfinanzieren», so Mächler.

Umfrage Personen, die nicht im Kanton Basel-Stadt ansässig sind, müssen bis zu 150 Prozent mehr blechen als Städter. Ist es fair, dass Auswärtige in Basler Schwimmbädern mehr zahlen müssen? Ja

Nein

Abstimmen Ja 70.3% Nein 29.7% 323 Stimmen Ja 70.3% Nein 29.7% 323 Stimmen



Betroffen vom Preisanstieg der Abos sind die staatlichen Schwimmbäder St. Jakob, Bachgraben und Eglisee. Seit 2015 erhebt der Staat dort unterschiedliche Eintrittspreise. Die umliegenden Gemeinden zeigen sich von der erneuten Preiserhöhung jedoch brüskiert. An der Preiserhöhung habe sie sicher keine Freude, sagt Allschwils Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli. Die Freisinnige kann die Massnahme einerseits nachvollziehen: Bei den Gebühren für öffentliche Gebäude und Anlagen habe Allschwil auch unterschiedliche Ansätze für Einheimische und Auswärtige.

Denke man aber über die Ortsgrenze hinaus, habe sie dafür weniger Verständnis: «Die regionale Zusammenarbeit wird so lange hochgehalten, wie man gemeinsam ein Band durchschneiden kann», sagt sie. «Wenn es aber ans eigene Portemonnaie geht, wird zurückgekrebst.» Lebe man den regionalen Gedanken konsequent, dann dürfte man es so nicht machen – schon gar nicht, wenn es um eine Einrichtung geht, die der Gesundheitsförderung diene, worauf Basel-Stadt doch so grossen Wert lege. «Im Gegenzug könnten wir uns überlegen, von den Gästen aus der Stadt etwas zu verlangen, wenn sie bei uns im Wald spazieren gehen.»

Ein «komisches» Signal

Auch in Münchenstein, auf dessen Boden das Schwimmbad St. Jakob liegt, ist man nicht erfreut. «Ich bin erstaunt», sagt Gemeindepräsident Giorgio Lüthi (CVP), als ihn die BaZ über die einseitige Erhöhung der Abopreise informiert. Erstaunt, weil er von offizieller Seite davon nichts gehört habe, aber auch, weil Basel-Stadt mit der finanziell noch stärkeren Unterscheidung von «einheimisch» und «auswärtig» ein «komisches» Signal setze. Würden die Preise generell erhöht, verstehe er dies, sagt Lüthi, geschehe dies aber einseitig, dann nicht. Münchenstein erbringe mit dem Erhalt und Ausbau der Spiel- und Freizeitflächen in der Grün 80 und im Birspark Landschaft «nicht unbedeutende» Zentrumsleistungen – ohne Kontrollen, woher die Nutzer stammen. «Sollen wir nun bei der Grün 80 ein Drehtor installieren und die Städter zur Kasse bitten?», fragt Lüthi rhetorisch.

«Die Agglomeration Basel wächst immer mehr zusammen und die Bevölkerung ist in dieser sehr mobil unterwegs. Deshalb sollten die Eintrittspreise für alle Personen gleich sein», sagt der Muttenzer Gemeindepräsident Peter Vogt (CVP). «Grundsätzlich halte ich die Differenzierung der Eintrittspreise zwischen EinwohnerInnen und Auswärtigen für ein schlechtes Zeichen.» (Basler Zeitung)