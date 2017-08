Protestaktion vor Novartis-Sitz

Anlass der Aktion war die Überreichung einer Petition mit 1165 Unterschriften an das Unternehmen, wie die Unia mitteilte. An der Aktion nahmen rund 20 Personen teil, zumeist Angestellte. Die Petition fordert, dass der angekündigte Abbau von 500 Stellen in Basel ohne Entlassungen abgewickelt werden soll.

Konsultationsfrist endet bald

Laut Unia sind teils auch langjährige Angestellte betroffen. Seit der Ankündigung im Mai sei kaum Konkretes zu einer möglichen anderweitigen Weiterbeschäftigung zu erfahren gewesen, wie die Gewerkschaft schreibt. Die Konsultationsfrist für den Abbauschritt endet am Freitag. Das Unternehmen spricht von einem intensiven Austausch.

Novartis will bis 2020 etwa eine Milliarde US-Dollar einsparen. Im Mai hatte der Konzern angekündigt, in den nächsten eineinhalb Jahren am Hauptsitz bis zu 500 Stellen zu streichen respektive ins Ausland zu verlagern, etwa nach Indien. Gleichzeitig sollen in Basel 350 neue, andere Arbeitsplätze geschaffen werden. (sda)