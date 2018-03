Räuber scheitert gleich doppelt

Gleich zweimal scheiterte ein unbekannter Räuber am frühen Montagmorgen. Zuerst versuchte der vermummte Mann kurz nach 7.00 Uhr eine Denner-Filiale an der Baselstrasse in Riehen zu überfallen. Der Räuber, der laut Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft «einen Gegenstand mit sich führte», hatte versucht, eine Denner-Angestellte, die vor dem Eingang beschäftigt war, in das Geschäft hineinzudrängen.

Die Frau rief jedoch um Hilfe. Deshalb liess der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Lange Erle.

Auch der zweite Versuch misslingt

Nur kurze Zeit später gab es den nächsten Alarm bei der Polizei: Ganz in der Nähe versuchte ein unbekannter Täter mit einer Stichwaffe die BP Tankstelle an der Lörracherstrasse in Riehen zu überfallen. Der mit einer Skimaske vermummte Täter habe den Shop betreten und eine Angestellte mit der Waffe bedroht. Auch diese Frau wehrte sich – ebenfalls mit Erfolg: Der Täter liess erneut von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Grenze.

Ein Passant, der die Hilferufe der Angestellten hörte, habe danach noch versucht, den Mann zu verfolgen, heisst es in der Mitteilung. Allerdings ohne Erfolg. Auch eine Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.

Beim Täter soll es sich um einen ca. 180 Zentimeter grossen Mann «mit stattlicher Statur» handeln. Der Mann habe gebrochen Deutsch gesprochen, laut Staatsanwaltschaft «vermutlich mit einen osteuropäischen Akzent». Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Überfälle vom gleichen Täter begangen wurden. Es werden Zeugen und Hinweise gesucht. (amu)