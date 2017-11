«Recht auf Wohnen» kommt direkt vors Volk

Zur Inititative «Recht auf Wohnen» kann die baselstädtische Regierung nicht Stellung nehmen. Der Grosse Rat hat am Mittwoch knapp beschlossen, sie direkt den Stimmberechtigten vorzulegen. So kann die Regierung keinen Gegenvorschlag bringen.

Das Volksbegehren will in der Kantonsverfassung das Recht verankern, dass alle in Basel-Stadt wohnhaften und angemeldeten Personen sich zu einem tragbaren Mietzins einen ihrem Bedarf entsprechenden Wohnraum beschaffen können sollen. Sie war im Juni mit 3188 beglaubigten Unterschriften eingereicht worden.

Die Initiative fordert, dass der Wohnraum dem Bedarf einer Person entsprechen soll. Mietzins und Kosten dürften dabei die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht übersteigen. Gemäss Initianten soll eine Wohnung nicht mehr als einen Drittel des Haushaltseinkommens kosten. - 2016 betrug die Leerwohnungsquote in Basel-Stadt 0,4 Prozent.

Im Parlament lehnten die Bürgerlichen das Begehren klar ab. Im engen Stadtkanton sei die Forderung unrealistisch und zu teuer, war der rechte Tenor. Die bestehenden sozialen Unterstützungs-Instrumente reichten. So könne man sich einen Umweg über einen Regierungsbericht schenken, da auch ein Gegenvorschlag kaum sinnvoll wäre.

Wohnungsnot

Die Linke unterstützte das Begehren mit dem Verweis auf die grosse Wohnungsnot. Basel boome, und in der ansässigen Bevölkerung bestünden Ängste, verdrängt zu werden, mahnte die SP. Eine Verfassungsbestimmung, dass der Kanton handeln muss, sei sinnvoll. Die Regierung könne allenfalls einen besseren Vorschlag machen.

Ein Freisinniger verwies hingegen auf Bemühungen um Wohnungsbau, auch günstigerer Wohnungen, was besser sei als diese Initiative. Dass in der Schweiz zu teuer gebaut werde, störe ihn sehr. Die GLP plädierte für einen raschen Grundsatzentscheid des Volkes über eine solche Ausweitung der Rechte.

Die Linke warf der Rechten vor, der direkte Urnengang unter Verzicht auf einen Regierungsbericht komme einer Diskussionverweigerung gleich. Die FDP konterte, der Abstimmungskampf sei die wesentliche Diskussion, und das genüge. Die Regierung selber hätte gerne berichtet.

Am Ende setzte sich die geschlossene Rechte samt GLP mit 50 gegen 46 Stimmen für die direkte Abstimmung durch; Enthaltungen gab es nicht. Die rechtliche Zulässigkeit des Volksbegehrens war unbestritten. (dou/sda)