Regierung nutzt FCB für Lobbying-Offensive

Es ist ein Spektakel der absoluten Spitzenklasse. Am 13. Februar tritt der FCB gegen die aktuelle englische Nummer eins, Manchester City, an – und das in einem Champions-League-Achtelfinal. Rund 45 der begehrten Plätze hat sich die Basler Regierung reserviert, die unter anderem beide nationalen Verkehrskommissionen an das Hinspiel des Top-Events eingeladen hat – zur «Beziehungspflege», wie Regierungssprecher Marco Greiner bestätigt.

Der Zeitpunkt für diese Beziehungspflege mit nationalen Verkehrspolitikern ist jedoch sehr bewusst gewählt. Denn in der Region stehen mit dem Schienenanschluss an den EuroAirport, der Erweiterung des Basler Rheinhafens, dem Rheintunnel und vor allem mit dem Herzstück grosse Verkehrsinfrastrukturprojekte an. Die Basler Regierung, oft dafür gescholten, in Bern zu wenig wahrgenommen zu werden, geht in die Offensive.

«Die Veranstaltung ist keine Lobbying-Veranstaltung für das Herzstück», sagt Greiner. Viele der aktuell geladenen Gäste hätten nichts mit dem Herzstück zu tun. Bei den Mitgliedern der beiden Verkehrskommissionen seien die Infrastrukturprojekte aber tatsächlich Anknüpfungspunkte: «Selbstverständlich können sich da die Gespräche in der Halbzeitpause um dieses wichtige Thema drehen.» Kostenpunkt für die Einladung: rund 10 000 Franken. Dies beinhaltet laut Greiner das Catering im Rathaus und den Transfer zum Stadion für rund 45 Personen und Tickets auf der Galerie, im Sektor G.

«Unprofessionell», «intransparent»

Einige Nationalräte stehen dieser Einladung jedoch kritisch gegenüber. Edith Graf-Litscher, Präsidentin der nationalrätlichen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF), wird das Spiel nicht besuchen. «Jedes Kommissionsmitglied muss selber entscheiden, ob es nach Basel geht. Ich persönlich erachte es als problematisch, wenn sich die Basler Kantonsregierung mit einem solchen Event auf eine bestimmte Kommission ausrichtet», sagt die Thurgauer SP-Exponentin. Aus der Einladung gehe ferner auch nicht hervor, worüber überhaupt gesprochen werden solle. «Das ist intransparent. Ich fände es viel besser, wenn eine Delegation aus Basel ins Bundeshaus kommen und ihre Anliegen offiziell vorbringen würde», sagt Graf-Litscher. So würden es beispielsweise die Ostschweizer Regierungen praktizieren.

Der Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz teilt diesen Blickwinkel. «Wenn die Regierung von Basel-Stadt auf Bundesebene Projekte im Verkehrs- und Infrastrukturbereich vorstellen möchte, steht es ihr frei, sich bei uns zu melden.» Die parlamentarische Gruppe Basel führe an jeder Session eine Info-Veranstaltung durch, an der er auch schon teilgenommen habe. Die Einladung fürs Champions-League-Spektakel findet Rutz jedoch «unprofessionell», auch wenn er im Vorgehen an sich nichts Schlechtes sehe. «Das Ganze wirkt seltsam, weil diffus bleibt, um was es den Baslern eigentlich geht und warum ausgerechnet die KVF-Mitglieder angesprochen wurden.» Ohnehin, sagt Rutz schmunzelnd, «interessiert mich GC viel mehr als der FCB».

Stabile Verteidigung

Der Bündner CVP-Nationalrat Martin Candinas gibt den Baslern und deren «offensivem Lobbying» ebenfalls einen Korb. Auch er hat keine grundsätzlichen Einwände dagegen, dass sich die Kantone für ihre Interessen einsetzen. Den für die Einladung gewählten Zeitpunkt und die explizite Adressierung an die beiden parlamentarischen Verkehrskommissionen erachtet er allerdings als fragwürdig. «In diesem und im nächsten Jahr fallen wichtige Entscheide, welche Infrastrukturprojekte beim nächsten Ausbauschritt 2035 berücksichtigt werden. Da sind mir natürlich schon einige Gedanken durch den Kopf gegangen», sagt Candinas.

Regierungssprecher Greiner erwidert die Kritik mit einem, der Einladung angepassten, Vergleich: «Im Fussball gilt: Wenn die Verteidigung stabil steht, kann man ein offensives Spiel aufziehen.» Die Verteidigung seien in der Politik die guten Argumente: «Wir sind überzeugt, dass wir diese bei den oben erwähnten Themen auf unserer Seite haben. Deshalb gehen wir sehr offen oder – wenn sie so wollen – offensiv mit diesen Argumenten um.» Sowohl der Baselbieter SP-Ständerat Claude Janiak als auch die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz begrüssen das Vorgehen der Basler Regierung.

Schwerer Stand in Bern

«Es gehört zu den legitimen Möglichkeiten, mit einem solchen Anlass Bundespolitiker zu einem gewissen Thema genau zu informieren und vor allem einmal nach Basel zu bringen», sagt Fetz. Das sei der springende Punkt: «Wenn wir in Bern einen schweren Stand haben, dann oft deshalb, weil die meisten eidgenössischen Parlamentarier keine Ahnung haben, was hinter dem Jura läuft. Man glaubt vielmehr, die Region Basel mit ihrer Pharma sei steinreich und brauche deshalb nichts.» Ein Fussballevent bilde den passenden Rahmen, um die Stadt und ihre Verkehrsbedürfnisse vorzustellen. Das geschehe nicht nach dem Anpfiff, sondern zuvor, beim Apéro riche, wo die wichtigsten Informationen kurz und bündig präsentiert würden.

Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli hat sich bislang nicht entschieden, ob er der Einladung in den St.-Jakob-Park Folge leisten will. Er müsse seine Termine im Februar erst noch koordinieren. Als ehemaliger Regierungsrat kann er die Lobbyingbemühungen nachvollziehen: «Es kann nicht schaden, wenn sich die Kantone bemerkbar machen. Basel als starke Wirtschaftsregion muss seine Interessen vorbringen können, das verstehe ich gut», sagt er zur BaZ.

Das Ausmass, mit dem sich die Basler Regierung um die Gunst der Schweizer Verkehrspolitiker bemühe, halte er für vertretbar. «Käme jedoch noch eine Hotelübernachtung hinzu, würde es wohl heikel.» Seine zustimmende oder ablehnende Haltung zum Herzstück mache er aber gewiss nicht von einem Abend im Stadion abhängig, betont der Urner Freisinnige. Er habe auch so «Sympathien» für die Anliegen der Region Basel.

Umfrage Die Basler Regierung geht in die Offensive und will bei Infrastrukturprojekten Goodwill schaffen. Begrüssen Sie das Vorgehen der Basler Regierung in Sachen Lobbying? Ja

Nein

Abstimmen Ja 43.2% Nein 56.8% 229 Stimmen Ja 43.2% Nein 56.8% 229 Stimmen



(Basler Zeitung)