Regierungsräte sollen vom Parlament abgesetzt werden können

Wenn sich Basler Regierungsräte grobe Fehlleistungen zuschulden kommen lassen, soll künftig die Möglichkeit bestehen, ihnen mittels einer Vertrauensabstimmung im Parlament entweder das entsprechende Dossier zu entziehen oder sie gleich ganz abzusetzen. So verlangt es die BDP, welche gestern ihre kantonale Volksinitiative für «eine Amtsenthebung oder Einschränkung der Zuständigkeiten und Funktionen von Mitgliedern des Regierungsrats» präsentierte.

Es gehe darum, verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen sowie die Transparenz zu fördern, führten die beiden Co-Präsidenten Philipp Schopfer und Hubert Ackermann vor den Medien aus. Die diversen Skandale der jüngsten Zeit – insbesondere das Debakel um die BVB-Million, aber auch die Dienstwagenaffäre – hätten bei der Bevölkerung den Eindruck entstehen lassen, dass es ohnehin keine Rolle spiele, wie stark Kritik geübt werde: «Die da oben machen sowieso, was sie wollen», sei die Meinung im frustrierten Volk.

«Es braucht ein parlamentarisches Mittel, um durchgreifen zu können, wenn ein Regierungsmitglied seine Amtsführung nicht mehr wahrnimmt», unterstrich Schopfer. In elf anderen Kantonen bestünde eine solche Regelung bereits. Der BDP gehe es darum, die Demokratie zu stärken. Ziel sei es, zu bewirken, dass die Vertreter der Exekutive nicht mehr frei schalten und walten könnten, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Als Beispiel nannte Schopfer den Veloring. Obschon vom Stimmbürger abgelehnt, habe die Regierung nur zwei Wochen nach der verlorenen Abstimmung dessen Realisierung via «Masterplan Velo» bekannt gegeben. Mit diesem Vorgehen sei der Volkswille ignoriert worden.

Um ihre politische Forderung umzusetzen, braucht es laut BDP eine Anpassung der Kantonsverfassung. Zu diesem Schluss seien sie nach Gesprächen mit dem Rechtsdienst des Justiz- und Polizeidepartements und der Staatskanzlei gelangt, sagte Ackermann. Die Volksinitiative bezwecke deshalb, die Verfassung um den Zusatzparagrafen 73a zu ergänzen: Danach soll der Grosse Rat vor Ablauf der Amtsdauer gegen einen Regierungsrat vorgehen können, wenn «vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten in schwerwiegender Weise» verletzt wurden, die «Fähigkeit das Amt auszuüben dauerhaft» verloren gegangen ist oder «wegen eines Verbrechens» ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Der Beschluss des Dossierentzugs oder der Amtsenthebung ist nur rechtskräftig, wenn er mindestens von zwei Dritteln aller Grossräte unterstützt wird.

Initianten spüren viel Rückhalt

So klar die Absicht der Initianten, so offen bleiben gewisse Aspekte. Wann ist beispielsweise eine Amtspflichtverletzung als «grobfahrlässig» zu werten und wann nicht? Und wem steht das Recht zu, diesbezüglich eine verbindliche Definition vorzunehmen? Ackermann erklärte hierzu: «Sofern unsere Volksinitiative angenommen wird, sollen diese Detailfragen separat im Gesetz geregelt werden.» Vorerst stünde im Vordergrund, in den nächsten 18 Monaten die benötigten 3000 Unterschriften zusammenzubekommen. Die Zuversicht ist gross. «Selbst aus dem linken Lager haben wir positive Rückmeldungen erhalten. Und jeder Missstand, der ans Licht kommt, hilft uns natürlich beim Unterschriftensammeln», sagte Ackermann.

Fraglich ist allerdings, ob der angestrebte Verfassungsartikel – selbst wenn er an der Urne Zustimmung finden sollte – überhaupt je zur Anwendung kommt. Die notwendige Zweidrittelmehrheit zu erreichen, ist angesichts der Machtverhältnisse im Grossen Rat praktisch unmöglich. Gerade der Fall BVB hat aufgezeigt, wie sich die SP-Fraktion trotz offensichtlicher Missstände in der Parlamentsdebatte geschlossen hinter ihren unter Beschuss stehenden Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels stellte.

«Mit einer Amtsenthebungs-Klausel wäre die Situation eine andere», findet hingegen Schopfer. «Dann würde die Bevölkerung erwarten, dass davon Gebrauch gemacht wird. Die Parteien wären unter enormem Zugzwang und müssten mit ihren Regierungsräten härter ins Gericht gehen.»

Die BDP-Exponenten sind zudem überzeugt, dass ein Entmachtungsparagraf eine abschreckende Wirkung entfaltet. So würden sich die Departementsvorsteher wohl zweimal überlegen, ob sie Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission tatsächlich ignorieren wollten, wie dies bei der BVB-Million geschehen sei.

