Region Basel erhält einen Ski-Bus

Die Skiarena Andermatt-Sedrun baut das Angebot von Busverbindungen ins Wintersportgebiet aus. Neu fahren Busunternehmen Wintersportler auch aus dem Tessin und aus Basel ins Urserental.

Auf die kommende Wintersaison sind teilweise bereits ab dem 1. Dezember zudem Busfahrten ab Stans, Lenzburg, Baden, Olten, sowie diversen Stationen rund um Basel nach Andermatt möglich. In der Region Basel halten die Busse in Arlesheim, Dornach, Reinach, Münchenstein, Basel, Pratteln sowie Liestal und verkehren zwei Mal pro Woche nach Andermatt. Zusätzlich fahren Direktbussen ab und nach Flüelen, mit Anschluss auf die Direktzüge ab Zürich und Zug.

Ab dem 22. Dezember gibt es ausserdem zudem eine Verbindung ab Chiasso, Lugano und Bellinzona nach Andermatt. Bereits bewährt hätten sich die Skibusse aus Aarau, Zürich, Luzern und Altdorf, wie die Skiarena am Mittwoch mitteilte.

Billiger als mit dem Zug

Das Angebot kann in Kombination mit einer Tageskarte für die Skiarena jeweils bis am Vorabend zu einem Fixpreis gebucht werden. Andermatt-Sedrun kennt ein dynamisches Preissystem bei den Tickets. So könne es theoretisch sein, dass die Busfahrt je nach aktuellen Kosten eines Skipasses für den Gast gratis ist. Auf jeden Fall fahre man günstiger als mit dem öffentlichen Verkehr, sagte Kern.

So seien in der vergangenen Saison rund 1500 Personen per Skibus angereist, sagte Sprecher Stefan Kern auf Anfrage. Man erwarte eine deutliche Steigerung dieser Zahl, einerseits durch Gäste aus dem Tessin und anderseits dank der neuen schnelleren Verbindung ab Zürich. (amu/sda)