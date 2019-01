Reifen auf den Schienen

Am Samstagabend um 18.00 Uhr kam es zu einem erneuten Vorfall auf dem St.Johann Bahnhof in Basel. Laut Angaben der baselstädtischen Polizei legte eine unbekannte Täterschaft einen Reifen mit Stahlfelgen auf die Schienen. Trotz Vollbremsung kam ein Regionalzug der SNCF Ter Alsace nicht rechtzeitig zum stehen und so kam es zu einer Kollision.

Teile des Reifens wurden dabei auseinander gerissen und weggeschleudert. Es kam glücklicherweise zu keiner Entgleisung. Der Lokführer des französischen Zuges stellte fest, dass es weder zu Verletzten noch zu Schäden gekommen war und so konnt er nach 15 Minuten die Fahrt weiter führen.

Die Abklärung mit der Polizei und der SBB Intervention ergaben, dass die weggeschleuderten Reifenteile dafür sorgten, dass ein Bodensignal beschädigt wurde.

Nicht zum ersten Mal



Bereits letzte Woche kam es zu einem Vorfall. Unbekannte haben beim Bahnhof St. Johann in Basel ein grosses Stahlfass auf die Schienen gelegt. Der Lokführer des in Richtung Basel fahrenden Zuges bemerkte den Gegenstand glücklicherweise noch rechtzeitig und konnte den Zug verlangsamen.

Trotzdessen kam es zu einer Kollision. Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, hatte die Täterschaft offenbar noch die Nerven, den hinteren Teil des Zuges zu versprayen. Vor Ort fand die Polizei dann kurz darauf auf der anderen Seite des Bahnhofs noch ein weiteres leeres Stahlfass auf dem gleichen Gleis.

Zudem hätten die Täterinnen oder Täter ein Kabel, laut Mitteilung handelt es sich dabei um einen Achsenzähler, aus der Verankerung gerissen und über ein Gleis gelegt. Dieses war offenbar durch einen anderen Zug überrollt und dabei durchtrennt worden.

Gegen die unbekannte Täterschaft wird nun wegen Störung des Eisenbahnverkehrs ermittelt. Das kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. (cj)