Rentner gegen Tram gestossen

Ein 73-jähriger Mann hatte am Bahnhof SBB in Basel auf das Tram in Richtung Aeschenplatz gewartet. Als das Tram der Linie 8 in die Haltestelle einfuhr, wurde er unvermittelt von hinten gegen das Tram gestossen. Der Rentner stürzte gemäss Mitteilung der Staatsanwaltschaft seitlich gegen das Tram, und wurde danach zu Boden geschleudert. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden.

Der Tramchauffeur hatte vom Vorfall nichts mitbekommen und fuhr nach dem Stopp an der Haltestelle wieder weiter. Der Unbekannte Täter sei ebenfalls mit diesem Tram in Richtung Aeschenplatz geflüchtet. Passiert ist die Tat um ca. 12.45 Uhr am Dienstag.

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich beim Täter um einen ca. 190 cm grossen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Er hatte dunkle Hautfarbe und trug eine dunkelgrüne Jacke mit gelber Aufschrift und Baseballmütze. (amu)