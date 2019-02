Rollerfahrer in Basel bei Kollision mit Auto verletzt

Auf der Verzweigung Münchensteinerstrasse/Reinacherstrasse in Basel sind am Freitag um 15.20 Uhr ein Auto und ein Roller zusammengestossen. Der Zweiradfahrer erlitt Verletzungen und musste ins Spital eingewiesen werden. Die Polizei sucht Zeugen, wie sie am Samstag mitteilte. (ms/sda)