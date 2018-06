Rosentalstrasse soll zum «attraktiven Eingangstor» werden

Nächste Woche startet der Umbau der Rosentalstrasse in Basel. Tiefbauamt, BVB und IWB sanieren Tramgleise, unterirdische Leitungen und den Strassenbelag. Im Rahmen der Arbeiten schafft das Bau- und Verkehrsdepartement in der Rosentalstrasse «ein Eingangstor zur Stadt bzw. eine einladende Verbindung zwischen Badischem Bahnhof und Messe», wie es in der Mitteilung des Departements heisst. Die Trottoirs werden auf beiden Seiten der Rosentalstrasse auf über sechs Meter verbreitert. 20 neue Bäume sollen zudem «für ein angenehmes Stadtklima» sorgen. Darunter werden vereinzelt Sitzbänke aufgestellt. Die Parkplätze befinden sich künftig auf dem Trottoir zwischen den Bäumen.

Dank erhöhten Trottoirrändern an den Haltestellen beim Badischen Bahnhof und in der Rosentalstrasse sollen künftig die Fahrgäste stufenlos ins Tram und in den Bus einsteigen. Die Haltestelle Gewerbeschule liegt neu in beiden Fahrtrichtungen auf Höhe der Rosentalanlage.

Trams fahren nicht durchgehend

Im Herbst Tramersatz mit Bussen während sechs Wochen Die Bauarbeiten beginnen am 2. Juli. In der Mattenstrasse wird zwischen Rosentalstrasse und Riehenstrasse eine Einbahnstrasse eingerichtet. Velos können in beide Richtungen fahren.

Vom 10. September bis 21. Oktober 2018 verkehren zwischen Messeplatz und Eglisee Ersatzbusse auf den Tramlinien 2 und 6. Die Tramlinie 21 wird in dieser Bauphase ersatzlos gestrichen. In der Schwarzwaldallee hat der Autoverkehr in dieser Phase pro Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. In der Rosentalstrasse wechselt die Verkehrsführung mehrmals. Ab Ende Oktober bis Juni 2019 folgen letzte Leitungsbauarbeiten, die restliche Erneuerung des Strassenbelags und die Baumbepflanzungen. (amu)