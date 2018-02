Salzsäure bei Basler Firma ausgelaufen

Rund 200 Liter Salzsäure sind am Dienstagmorgen auf dem Areal der Firma Brenntag in der Elsässerstrasse ausgelaufen. Bei der Havarie in einer Abfüllanlage wurde niemand verletzt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Säure verliess den betreffenden Raum nicht; die Umwelt war nicht in Gefahr.

Die Berufsfeuerwehr rückte bei der Firma an, um die Säure zu binden, die kurz nach 8 Uhr in ein Auffangbecken unter einer Abfüllanlage gelaufen war. Sie sprühte zeitweise auch Wasser an Aussenwände des Gebäudes für den Fall, dass Dämpfe durchs Gemäuer dringen - Wasser bindet Salzsäure.

Die Gründe für den Zwischenfall sind noch nicht bekannt und werden untersucht. Vor Ort waren unter anderem auch die Industriefeuerwehr, die Sanität, ein Messtrupp der Roche und die Polizei. (amu/sda)