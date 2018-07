Schiffe können nicht anlegen

Der Pegel des Rheins ist derzeit aufgrund der langanhaltenden Trockenheit relativ tief. Dies hat nun Auswirkungen auf den Fahrplan der Basler Personenschifffahrt (BPG). Auf der sogenannte Schleusenfahrt, also der Route von Basel nach Rheinfelden und zurück durch die beiden Schleusen in Birsfelden und Augst, können nicht alle Anleger bedient werden. In Birsfelden und Rheinfelden ist der Wasserstand in Ufernähe zu gering.

Ansonsten könne die Schleusenfahrt planmässig durchgeführt werden, teilte die BPG am Dienstag mit. Alle anderen Anleger würden bedient. Fahrgäste werden gebeten, auf die nächstgelegenen Haltestellen der BPG auszuweichen. Das Schiff fährt bis kurz vor Rheinfelden. Dort wendet es auf dem Rhein und kehrt nach Basel zurück.

Am 1. August wird das neue Schiff der BPG, die «Rhystärn», erstmals auf der Schleusenfahrt eingesetzt. (amu)