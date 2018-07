Schlamperei bei der Tramverlängerung

Am Zollübergang Basel-Burgfelderstrasse wurden bereits Risse festgestellt. Vermessungsaufnahmen und die Nachprüfung der Statik hätten gezeigt, dass die Tragsicherheit bei Schnee und der Tragwiderstand gegen Anprall schwerer Fahrzeuge gegen die Stützen des Bauwerkes nicht ausreichend gewährleistet sei, heisst es in einer Mitteilung des Basler Bau- und Verkehrsdepartements (BVD). Nun müsse das Dach nachgebessert werden, «auch wenn zurzeit keine Gefährdung vorliegt.»

Als provisorische Sofortmassnahme seien am Montag Beton-Elemente als Schutz vor Anprall im Bereich der Stützen aufgestellt. Der Trambetrieb und der Strassenverkehr seien durch diese Massnahmen nicht tangiert, heisst es in der Mitteilung des BVD. Parallel dazu werden die erforderlichen Ertüchtigungsmassnahmen definiert. Die bauliche Umsetzung sei in den kommenden Monaten geplant. Die Kosten werden vollumfänglich durch den Verursacher beziehungsweise durch seine Versicherung getragen, teilte das BVD mit.

Die Fahrbahnüberdachung des Zollübergangs wurde erst im Herbst 2016 im Rahmen des der Verlängerung der Tramlinie 3 nach Saint-Louis neu gebaut. Die verlängerte Tramlinie wurde im Dezember 2017 eröffnet. (amu)