Schönheit hat ihren Preis

Das Basler Stadtcasino wird moderner, grösser – und teurer. Um wie viel genau der Mietpreis nach Abschluss der Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten in zwei Jahren steigt, ist nicht bekannt. Die Betreiberin der Konzertsäle, die Casino-Gesellschaft, will die Tarife im November den Veranstaltern und dann der Öffentlichkeit vorstellen.

Klar ist, dass es nicht bei kosmetischen Korrekturen bleibt. Zwischenzeitlich war zu hören, dass sich der Mietpreis verdoppeln könnte. Gemäss Stadtcasino-Geschäftsführer Thomas Koeb ist davon aber keine Rede mehr. Es gehe um eine Erhöhung «zwischen 50 und 100 Prozent, wobei wir uns näher bei 50 als bei 100 Prozent bewegen», meint er auf Anfrage der BaZ. Auf das einzelne Billett runtergerechnet «macht die Tariferhöhung vielleicht zwei oder drei Franken aus».

Steigende Unterhaltskosten

Koeb begründet den Anstieg mit dem neuen Angebot. Der Musik- und der Hans-Huber-Saal würden ja nicht nur renoviert, sondern mit moderner Infrastruktur wie Lüftung und Hebebühne ausgestattet. Auch würden mit dem Erweiterungsbau von Herzog & de Meuron grosszügige Foyers, Stimmzimmer und vieles mehr geschaffen (siehe Artikel unten). «Die Nutzfläche wird praktisch verdoppelt.» Dies sowie die neuen technischen Anlagen trieben die Unterhaltskosten in die Höhe.

Koeb betont: «Als gemeinnützige Organisation ist es seit jeher Sinn und Zweck der Casino-Gesellschaft, Säle und Dienstleistungen zu möglichst günstigen Konditionen anzubieten, damit Kultur stattfinden kann.» Dank überraschend vieler und hoher Spenden von insgesamt 33 Millionen Franken an das 77,5 Millionen teure Projekt müsse man weniger Fremdkapital aufnehmen als geplant – und könne Kosten sparen. 38 Millionen werden zudem vom Kanton Basel-Stadt getragen.

Die Begeisterung hält sich bei den Veranstaltern gleichwohl in Grenzen. Die Miete des Musiksaals inklusive Garderobe und Saalpersonal kostete bislang rund 4000 Franken. «Je stärker die Tarife steigen, desto weniger Veranstaltungen führen wir an einem Ort durch», sagt der Geschäftsleiter von Act Entertainment, Thomas Dürr. Sein Unternehmen bringt in der ganzen Schweiz so verschiedene Shows wie die «Giuseppe Verdi Gala», Konzerte mit Patricia Kaas oder die Strip-Tänze der Chippendales auf die Bühne.

Weil die Einnahmen aus dem CD-Geschäft schwänden, setzten Künstler vermehrt auf Gagen aus Live-Auftritten, so Dürr. Letztere hätten sich in den letzten Jahren praktisch verdoppelt. Leidtragende seien die Zuschauer, die mehr Eintritt zahlen müssten. In dem Kontext schmerze jeder weitere Franken, den man etwa für höhere Miete ausgeben müsse.

Aus Dürrs Sicht sind aber nicht allein die Saaltarife entscheidend, sondern ebenso die Nachfrage. «Wenn wir 50 Prozent mehr zahlen, dafür aber vor vollem Haus spielen, könnte die Rechnung aufgehen.»

Die Miete im Stadtcasino sei tiefer als etwa im Luzerner KKL und werde es wohl bleiben. «Die Casino-Gesellschaft wird zudem vorbildlich effizient geführt», lobt er. Andererseits lasse sich das Basler Haus nicht ganz mit einem Neubau wie Jean Nouvels KKL vergleichen: «Wir reden in Luzern von einem Kulturzentrum von nationaler Ausstrahlungskraft und einem Einzugsgebiet bis Zürich.» Vom renovierten Stadtcasino könne man nicht denselben Werbe-Effekt erwarten. «Eine längerfristige Publikumssteigerung von 10, 20 Prozent wäre bereits ein Erfolg.»

Auf grosse Bedenken stösst eine deutliche Mietzinserhöhung beim Basler Gesangverein. Der Chor tritt regelmässig im Münster und im Stadtcasino (während des Umbaus in der Martinskirche) auf. Die Konzerte würden etwa je hälftig durch Sponsoren und Ticketerlöse finanziert, erklärt Vereins-Kassierin Judith Degen. Die Sponsorensuche gestalte sich aber zunehmend schwierig, und mit den Billettpreisen wolle man nicht rauf, die Schmerzgrenze sei da erreicht. Deutlich höhere Mieten seien für den Amateur-Verein «kaum zu verkraften». Degen hofft, dass die Casino-Gesellschaft für einheimische Laienveranstalter eine Ausnahmeregelung schaffe.

Tatsächlich soll gemäss Thomas Koeb die Laienkultur künftig von speziellen Tarifen profitieren. «Wir sind kein elitärer Club, sondern möchten für die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt und Breite da sein.» Und: «Das in neuem Glanz erstrahlende Konzerthaus wird es Veranstaltern vereinfachen, Sponsoren für ihre Anlässe zu gewinnen.» Die Quersubventionierung des Musikbetriebs werde insgesamt leichter.

Die Wiedereröffnung wird nicht zuletzt vom Sinfonieorchester Basel sehnsüchtig erwartet. Das SOB tritt derzeit in drei verschiedenen Ausweich-Spielstätten auf, was mit einem riesigen logistischen Aufwand einhergehe, so Orchesterdirektor Franziskus Theurillat. Ein Konzert ausserhalb des Stadtcasinos koste gegenüber früheren Preisen 50 Prozent, in einzelnen Fällen gar bis zu dreimal mehr. Eine Erhöhung der Stadtcasino-Tarife ist aus Theurillats Sicht vertretbar, solange sie sich nachvollziehen lasse. Man erhalte schliesslich «praktisch ein neues Haus mit grossem Foyer, Stimmzimmer, Lagerräumen. All das wird uns den Alltag sehr erleichtern.»

Zahl der Sitzplätze reduziert

Die grösste Klassikveranstalterin auf dem Platz, die Allgemeine Musikgesellschaft, hat ihr Angebot während des Stadtcasino-Umbaus gestrafft. «Nach der Wiedereröffnung möchten wir mit dem vollen Programm zurückkehren», sagt Geschäftsführer Thomas Jung. Die höheren Mieten seien kein Hinderungsgrund, wobei es aber ein grosser Unterschied sei, ob diese um 50 oder 100 Prozent erhöht würden. «Wir werden die Tarife genau studieren und akzeptieren, sofern diese gut begründet sind.»

Aus Jungs Sicht relativiert sich die Preiserhörung insofern, als man schon jetzt in der Ausweich-Spielstätte, dem Musical-Theater, erheblich mehr für die Miete ausgebe als seinerzeit im Stadtcasino. Jung geht zugleich mit Thomas Dürr darin einig, dass die Mehrausgaben mit einer entsprechend grossen Publikumsnachfrage einhergehen müssen. Dass die Zuschauerkapazität im Musiksaal zwecks grösserem Komfort von derzeit knapp 1500 Plätzen um 10 Prozent reduziert wird, ist für Jung nicht weiter problematisch. Ein ausverkauftes Haus sei auch mit gut 1300 Plätzen ein Erfolg. (Basler Zeitung)