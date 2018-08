Schülerin von Mann sexuell angegangen

Die Schülerin war am Montag um 15.30 Uhr bei der Haltestelle Messeplatz der Tramlinie 14 zunächst vom Mann angesprochen worden, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. In der Folge sei dieser die Jugendliche sexuell angegangen. Weil sich die Schülerin wehrte, sei der Täter geflüchtet.

Am Mittwochmittag sei der mutmassliche Täter der Schülerin dann vom Sandgrubenschulhaus zum Badischen Bahnhof gefolgt. Dort habe die Grenzwache alarmiert werden können. In der Folge wurde ein 45-jähriger türkischer Staatsangehöriger festgenommen. Gemäss Mitteilung kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann weitere Jugendliche sexuell belästigt hat. (ens/sda)