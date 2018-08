Schwellenlager am Ostquai ist doch bewilligt

«Schwellenlager am Ostquai ist nicht bewilligt», titelte die BaZ am vergangenen Montag. Dabei stützte sich die Recherche auf eine Aussage von Matthias Nabholz, Leiter des Amts für Umwelt und Energie (AUE). Nabholz sagte, dass für das Lager der Firma Rhenus Port Logistics AG an der Hafenstrasse zwischen den Lagerhäusern 13 und 19 die Bewilligung zur Lagerung von Eisenbahnschwellen nur bis Ende Juli bestanden habe. Die Konsequenz aus Nabholz’ Sicht: «Diesen Haufen muss die Firma dort nun abbauen.»

Wie sich nun herausstellt, liegt Nabholz’ Aussage offenbar ein Interpretationsspielraum zugrunde. Denn Rhenus Port Logistics AG verfügt an der Hafenstrasse beim Ostquai – wider die Aussagen von Nabholz – über eine «Bewilligung zur Annahme und Behandlung von Sonderabfällen». Die gültige Bewilligung für das Zwischenlager von Eisenbahnschwellen liegt der BaZ vor und dauert bis Ende März 2019.

Nabholz beruft sich in seiner Aussage, dass Rhenus Port Logistics ab dem 1. August keine Bewilligung mehr habe für die Zwischenlagerung von Eisenbahnschwellen an der Hafenstrasse, auf ein Protokoll. Dieses sei an einer Sitzung Anfang Juni zwischen dem AUE, dem Lufthygieneamt beider Basel, der Rhenus Port Logistics AG und den Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) entstanden. Der Auslöser für diese Gespräche war eine Schreinerei am Westquai, vor der Eisenbahnschwellen lagerten. In Medienberichten klagten Mitarbeiter der Schreinerei über den Geruch dieser Schwellen. Gemäss Nabholz habe die Rhenus Port Logistics darauf mit den Behörden vereinbart, den Bahnschwellenumschlag «ausschliesslich» auf die zwei bewilligten Umschlagplätze an der Westquaistrasse zu konzentrieren, und zwar bis am 31. 7. 2018. Nabholz: «Aus der Sicht der Behörden ist der Fall damit klar, dass das Lager an der Hafenstrasse am Ostquai aufgehoben werden muss.»

Reputationsschaden für Firma

Andreas Stöckli, CEO der Rhenus-Alpina-Gruppe, deren Tochterfirma die Rhenus Port Logistics ist, spricht von einem Missverständnis seitens des AUE. «Wir haben an der besagten Sitzung nur vom Westquai gesprochen. Wir sagten, dass wir die Eisenbahnschwellen vor der Schreinerei wegräumen und an den anderen beiden bewilligten Lagerplätzen an der Westquaistrasse konzentrieren. Das haben wir auch getan.» Vom Ostquai und somit vom Lager an der Hafenstrasse sei gemäss Stöckli an der Sitzung keine Rede gewesen. «Das hätte auch keinen Sinn gemacht, weil wir dieses Lager innerhalb der Frist wegen Niedrigwasser und fehlender Transportkapazitäten gar nicht hätten abbauen können. Wir machen nichts, was nicht bewilligt ist.» Stöckli spricht von einem «riesigen Reputationsschaden», welcher der Zeitungsartikel seiner Firma zugefügt habe. Auch sei Stöckli nicht an solchen Irritationen zwischen seiner Firma und den Behörden interessiert, sondern an einer konstruktiven Zusammenarbeit.

Der Sachverhalt soll in einem Gespräch zwischen dem AUE und der Rhenus Port Logistics besprochen und geklärt werden.

Unterstützung erhält die Firma auch von den SRH. Auf Anfrage sagt Mediensprecherin Jelena Dobric: «In dem vom AUE zitierten Protokoll ging es ausschliesslich um die Konzentration der Schwellen-Lagerstandorte auf dem Westquai.» Vom Ostquai sei nicht die Rede gewesen. (Basler Zeitung)