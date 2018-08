Schwellenlager am Ostquai ist nicht bewilligt

Gut riechbar liegen die Dämpfe des Teeröls in der Luft, die sich in der Sommerhitze aus den Holzschwellen an zahlreichen Stellen um das Hafenbecken 1 verflüchtigen. Tonnenweise liegen diese Holzschwellen am letzten Donnerstag an verschiedenen Lagerplätzen. Zwei Haufen, einer davon hat am Freitag vor einer Woche gebrannt, befinden sich an der Westquaistrasse. Ein weiterer Haufen sowie ein paar Schwellen auf einer Anlieferrampe eines Lagerhauses liegen an der Hafenstrasse beim Ostquai. Zudem befinden sich zahlreiche Eisenbahnwaggons, angefüllt mit Schwellen, auf Gleisen beidseits des Hafenbeckens.

Diese Ansammlungen von Schwellen missfallen Martin Brändle. Er wohnt ein paar Hundert Meter entfernt vom Hafen und hat zusammen mit BastA!-Co-Präsidentin Heidi Mück nach dem Grossbrand einen offenen Brief formuliert. Dieser Tage übergeben sie ihre Kritikpunkte an der Lagerung der Holzschwellen der Basler Regierung. Gemäss Mück haben ihn mehr als 200 Personen unterschrieben. Brändle, der sämtliche Zwischenlager der Schwellen im Hafengebiet kennt, sagt: «Unser Anliegen ist es, dass diese Holzschwellen schnell weggebracht werden. Es geht nicht an, dass sie monatelang im Hafen herumliegen.» Er vermutet, dass diese Schwellen aus finanziellen Gründen so lange im Hafen zwischengelagert werden.

Auftrag in Millionenhöhe

Um viel Geld geht es tatsächlich. Die Rhenus Port Logistics AG, welche die Schwellen umschlägt, ist von den SBB mit der Entsorgung der ausgemusterten Eisenbahnschwellen beauftragt worden. Gemäss des Ausschreibungsverfahrens hat sich die Firma im letzten März gegen acht Mitkonkurrenten durchgesetzt und erhält für die Entsorgung von rund 28 000 Tonnen Schwellen während zweier Jahre 7,21 Millionen Franken. Bereits ein Jahr zuvor hat die Logistikfirma einen Einjahresvertrag für die Entsorgung alter Eisenbahnschwellen umgesetzt.

Geld bringt der Handel mit solchen Schwellen einer Firma auch ein, wenn sie sie beispielsweise an ein Zementwerk verkaufen können, das sie als Brennstoff für die Herstellung von Zement benutzt. Draufzahlen müssten Firmen hingegen für die Entsorgung in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA). Wie es bei den Industriellen Werken Basel, welche die KVA in Basel betreiben, auf Anfrage heisst, müssen Kunden für sämtliche angelieferten Abfälle bezahlen. Darin eingeschlossen sind auch Eisenbahnschwellen, die in Basel aber gar nicht verbrannt werden. Laut Claudia Bracher, Mediensprecherin von Rhenus Port Logistics, werden die Holzschwellen nach der Zwischenlagerung im Hafen per Schiff, Lastwagen oder Zug an diverse Energiekraftwerke im Ausland transportiert. Dort werde daraus Strom und Wärme gewonnen.

Brandursache noch unklar

Da es sich um Sonderabfälle handelt, braucht es für die Zwischenlagerung eine Bewilligung des Amts für Umwelt und Energie (AUE). Eine solche hat Rhenus Port Logistics vom (AUE) denn auch bis Ende März 2019 erhalten. Die Schwellen dürfen an vier Plätzen an der Westquaistrasse «zeitlich beschränkt» zwischengelagert werden, bis eine «sinnvolle Transportmenge» erreicht ist. Das AUE geht dabei allgemein von einer Schiffsladung aus. Genau an einem solch bewilligten Zwischenlagerplatz ist der Brand am vorletzten Freitag ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage sagt. Eine «Selbstzündung» werde aber nicht ausgeschlossen.

Keine Bewilligung vom AUE hingegen hat offenbar ein weiteres Zwischenlager, das die Rhenus Port Logistics an der Hafenstrasse zwischen zwei Lagerhäusern mit den Nummern 13 und 19 aufgeschichtet hat. Gemäss AUE-Amtsleiter Matthias Nabholz habe dort zwar eine temporäre Bewilligung vorgelegen, diese sei aber am 31. Juli abgelaufen. «Diesen Haufen muss die Firma nun dort abbauen», sagt Nabholz. Er werde sich noch diese Woche mit den Verantwortlichen an einen Tisch setzen und dies verlangen. «Zudem werden wir über den Brand reden und darüber, wie wir die Risiken, die von diesen Schwellen ausgehen, minimieren können.»

Bracher widerspricht dieser Darstellung des AUE. «Beim beschriebenen Ort handelt es sich um das Lager D an der Hafenstrasse 19. Selbstverständlich verfügt Rhenus Port Logistics auch für diesen Lagerplatz über eine gültige Bewilligung», so die Mediensprecherin. Diese datiere vom 8. August 2017 und sei bis zum 31. März 2019 gültig.

Schwellenverbot ist schwierig

Der Firma den Umschlag der Holzschwellen zu verbieten, würde wohl schwierig, sagt Nabholz. «Das geht nur, wenn sie rechtliche Bestimmungen verletzt. Zudem gilt auch ein Gleichbehandlungsgebot. Wir können nicht einer Firma die Zwischenlagerung von Sonderabfällen verbieten, einer anderen aber nicht.» Es gelte nun Massnahmen zu definieren, damit sich ein solcher Grossbrand nicht wiederhole. Wie diese aussehen, muss gemäss Nabholz angeschaut werden. «Sicher keine Lösung ist eine ständige Besprenkelung der Eisenbahnschwellen mit Wasser.» Denn die krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die im Teeröl enthalten sind, könnten sich im Wasser lösen und in den Rhein fliessen. Nabholz drängt darauf, dass die Bahnschwellen nicht mehr im Hafen zwischengelagert werden. «Offenbar werden sie gar nicht mit Schiffen in die Zementwerke zur Verbrennung gebracht, sondern per Lastwagen. Die Rhenus Port Logistics lagern auch im Mittelland Schwellen und könnten sich diese daher auch dort von den SBB anliefern lassen.» Welche Gefahr in einem Ballungszentrum wie am Rheinhafen von den Schwellen ausgehe, habe der Brand gezeigt. Nabholz: «Sofort waren 100''000 Leute in Gefahr.»

Dass solche Gefährdungen der Bevölkerung wie durch den Brand nicht vorkommen, war und bleibe das Ziel der Rhenus Port Logistics, sagt Bracher: «Bereits vor Abschluss des Auftrags haben wir zusammen mit der Suva und dem Arbeitsinspektorat eine Risiko- und eine Gefahrenanalyse erstellt.» Die Rhenus Port Logistics AG habe sämtliche behördlichen Vorschriften und Auflagen eingehalten. Nach Abschluss der Branduntersuchung würden deren Ergebnisse gemäss Bracher evaluiert, und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden ergänzende Massnahmen erarbeitet.

