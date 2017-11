Sicherheitsdienst hat geschlafen

Der Sprint quer über den Rasen des St.-Jakob-Parks in der Pause hatte keine Konsequenzen für die drei Chaoten, die am Gitter des Gästesektors der Sion-Fans eine Fahne mit der Aufschrift «Freaks» klauten. Unbehelligt durften sie am letzten Samstagabend nach dem 100-Meter-Spurt über die Werbebanden und den Gitterzaun klettern, der die Muttenzerkurve vom Spielfeld abtrennt. Auf TV-Bildern ist ein Steward des FCB-Stadiondienstes in gelber Weste zu sehen. Er steht mit hinter dem Rücken verschränkten Armen daneben und schaut zu, wie das Trio über den Zaun klettert. Nach dem Fahnenraub tauchen die Frevler in der Muttenzerkurve unter. Wenig später steht die Sion-Fahne in Flammen – garniert mit Gegröle, Gejohle und primitiven Sprüchen. Die Aktion wird später auch auf einschlägigen Foren der einen Seite bejubelt und bewundert.

Auf der anderen Seite entfachte das Abbrennen der Fahne die Wut der Fans. Einige Anhänger des Gastclubs aus dem Wallis überwinden nun ihrerseits den Begrenzungszaun ihres Sektors. Sie wollen über das Feld auf die Gegenseite zu den FCB-Fans in der Muttenzerkurve gelangen und sich rächen. Allerdings greifen jetzt die Stewards ein und die Sicherheitsverantwortlichen im Stadion rufen zudem die Polizei. Mit gemeinsamer Kraft gelingt es den Polizisten, den Mob zurückzudrängen und wieder in den Sion-Sektor zu pferchen. Dort hält es die Walliser allerdings nicht lange. Die Ultras verlassen den Sektor in Richtung draussen und bewerfen in der Gellertstrasse die Polizei mit Gegenständen. Diese setzt Tränengas und Gummischrot ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Derweil müssen sich die Zuschauer während fast einer halben Stunde über die normale Pauselänge hinaus gedulden, bis der Schiedsrichter das Spiel wieder anpfeifen kann.

Aktion dauerte wenige Sekunden

Die drei dreisten Fahnendiebe haben sich gemäss dem Sicherheitschef des FCB, Beat Meier, in der ersten Halbzeit im Sektor neben den Sion-Fans aufgehalten. Von Sicherheitsdienstmitarbeitenden seien die jungen Männer gar kontrolliert worden, da sie mit ihren offiziellen Jacken eher wie Fans aussahen, die in der Muttenzerkurve verkehrten. Meier: «Sie waren freundlich und sind nicht aufgefallen.» In der Pause hätten sie dann den 1,10 Meter hohen Zaun überwunden, seien vor den Sektor der Sitten-Fans gelangt, hätten die Fahne der «Freaks» heruntergerissen und seien damit über das Feld gespurtet. Meier: «Die ganze Aktion dauerte nur wenige Sekunden, während derer auch ein Teil unserer Mitarbeiter – aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit – eher im ‹Pausenmodus› war. Die haben uns auf dem falschen Fuss erwischt.»

Wie viele Stewards diese Szene beobachtet, aber nichts unternommen haben, kann Meier nicht sagen. Auf der Gegenseite dann das gleiche Bild. Kein Steward, der die Fahnenräuber stoppt. Zum passiven Mann mit der gelben Weste sagt Meier: «Der Steward steht mit dem Rücken zu den drei Männern. Der Lärmpegel in der Muttenzerkurve ist hoch, er realisiert lange gar nicht, was passiert.» Überhaupt habe sich die Aktion so rasch abgespielt, dass sie schon fast vorbei war, als die Verantwortlichen realisiert hätten, was passiert ist.

Nach dem Fahnenraub sei es darum gegangen, die wütenden Sion-Fans im Zaum zu halten. Meier: «Unser Ziel war es, dass die Situation nicht eskaliert. Dazu forderten wir dann auch die Hilfe der Polizei an.» Meier räumt ein, dass dieser Vorfall nicht hätte passieren dürfen. «Wir sehen da schlecht aus. Wenn alles richtig läuft, dann dürfen diese drei Typen gar nicht erst bis vor den Gästesektor gelangen.» Das personelle Dispositiv werde nun besprochen und eventuell für künftige Spiele angepasst. Sicherlich werde aber nicht überall ein zwei Meter hoher Zaun hochgezogen. Die Täter würden jetzt mithilfe von Videoaufnahmen gesucht. Zwar liege kein Straftatbestand vor, dennoch müssten die drei Provokateure mit einem dreijährigen Stadionverbot rechnen.

Strafe noch ungewiss

Bei der Swiss Football League (SFL) ist nun der Disziplinarrichter im Sicherheitswesen gefordert. Gemäss SFL-Sprecher Philippe Guggisberg müsse der Mann nun sämtliche Rapporte zusammentragen und auswerten. Dann entscheidet er, ob Verfahren eröffnet werden. Guggisberg: «Bezüglich Sanktionen gegen Clubs hat er eine beschränkte Spruchmöglichkeit. Erachtet er eine seine Kompetenz übersteigende Disziplinarmassnahme als angezeigt, überweist er das Verfahren an die Disziplinarkommission.»

Laut Guggisberg gehöre es zu den höchsten Sicherheitsmaximen im Stadion, dass die Fans das Spielfeld nicht betreten dürfen. «Das Spielfeld ist tabu. Das gilt auch für die Pause, auch wenn in diesem Fall unmittelbar keine Gefährdung von Spielern oder Schiedsrichtern bestand.» Bezüglich des Strafmasses macht Guggisberg keine Prophezeiungen. Bis das Urteil stehe, werde es einige Tage dauern.

Im Raum steht auch die Frage, ob das Spiel FCB gegen den FC Sion hätte abgebrochen werden können. «Diese Entscheidung liegt in der Verantwortung des Schiedsrichters, in Absprache mit den im Stadion anwesenden Sicherheitsleuten. Abgebrochen wird ein Spiel, wenn die Sicherheit für Schiedsrichter, Spieler oder Zuschauer nicht mehr gewährleistet ist. Dies war in diesem Fall offensichtlich nicht der Fall.»

Konsequenzen haben könnte der unrühmliche Vorfall für die nächsten Spiele zwischen Sion und Basel. Dann könnten die Sion-Fans Rache üben.

