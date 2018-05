So sollen die neuen Bahnhofs-Hochhäuser aussehen

Anstelle des Postgebäudes beim Basler Bahnhof SBB soll ein dreistöckiger Sockelbau und drei Hochhäuser entstehen. Das sogenannte Projekt «Nauentor» ist nun einen Schritt weiter: Das Basler Architekturbüro Morger Partner Architekten hat die Projektgrundlage für den Bebauungsplan erarbeitet, wie die Post am Montag mitteilte. Die Studie sei aus einem mehrstufigen Testplanungskonkurrenzverfahren hervorgegangen.

Das Bauprojekt soll den heute grösstenteils unzugänglichen Ort «durch öffentliche Flächen und grosszügige Verbindungsachsen» erschliessen und beleben, heisst es in der Mitteilung. Konkret wird ein öffentlicher Durchgang quer durch Bauensemble geplant. Zwischen Innenhöfen und Wegen führe er durch die Überbauung. «Nauentor-Magistrale» nennen die Planer diesen Durchgang. Von dieser Magistrale sollen Rolltreppen und Aufzüge zu den bereits heute erschlossenen Perrons und damit auch direkt in die Bahnhofshalle führen.

Auch der Durchgang vom Bahnhof in Richtung Dreispitz werde neu gestaltet. Die Post- Passage werde «stark verbreitert und genügend Platz für Fussgänger und Velofahrer» bieten. Für Velos und Motorräder sollen zudem öffentliche Parkplätze entstehen, die von der Seite Gundeldingen als auch von der Gartenstrasse erschlossen sind.

Drei Hochhäuser mit Wohnungen

Um das Projekt zu realisieren, wird das Postbetriebsgebäude bis auf das gleisüberspannende Trägergeschoss abgetragen. Auf diesem wird dann der dreistöckige Sockelbau hochgezogen. Dessen Innenhöfe werden öffentlich und bieten sich für verschiedene Nutzungen wie Gastronomie, Dienstleistungen und Einzelhandel an, heisst es in der Mitteilung. Zwei Hochhäuser werden im Bereich Peter Merian-Brücke/Nauenstrasse gebaut, ein drittes an der Solothurnerstrasse.

Das Bauprojekt wird für eine gemischte Nutzung geplant. In den oberen Geschossen sind Wohnungen vorgesehen – laut Planung auf rund einem Drittel der Gesamtgeschossfläche. In den Sockelgeschossen sind hingegen verschiedene Nutzungen wie Gastronomie, Dienstleistungen und Büros geplant.

Die Planauflage des Bebauungsplans erfolgt anfangs Juni 2018. Anschliessend werde die konkrete architektonische Gestaltung ausgearbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Post will Logistikzentrum schliessen

Im Zuge des Neubaus will die Schweizerische Post will das Logistikzentrum am Bahnhof SBB schliessen und dessen Funktionen ins Briefsortierzentrum Härkingen verlagern. Damit gehen rund 15 Vollzeitstellen verloren.

Die Konzentration per Mitte 2020 auf den Standort Härkingen entspreche den stetig zurückgehenden Briefvolumen und der sinkenden Auslastung der Sortieranlagen, heisst es in einer Mitteilung der Schweizerischen Post vom Montag. Mitte Juni startet das entsprechende Konsultationsverfahren. Definitive Entscheide sollen im Herbst fallen. Erhalten will die Post den Geschäftskundenschalter.

Die Post geht davon aus, dass der Abbau der rund 15 Vollzeitstellen über die ordentliche Fluktuation geschehen kann. Entlassungen sollen «möglichst vermieden werden», wie es weiter heisst. Ein Sozialplan stehe für die dem Gesamtarbeitsvertrag stehenden Mitarbeitenden bereit. Betroffen von den Veränderungen sind insgesamt 86 Personen respektive 71 Vollzeitstellen.

Ob es in der neuen Überbauung wie bisher eine Poststelle geben wird, ist laut Post noch offen. Die im Postbetriebsgebäude untergebrachte Poststelle Basel 2 ist gemäss den im vergangenen Jahr präsentierten Überprüfungs-Plänen zum Poststellennetz bis 2020 garantiert. (amu/sda)