Soldaten haben keine Lust auf Entlassungsfeier

Inskünftig werde die Feier für die Verabschiedung der Angehörigen der Armee abwechselnd im Land- und im Stadtkanton durchgeführt, teilten das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt und die Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft am Mittwoch mit. Mit dem gemeinsamen Anlass soll im Stadtkanton die Tradition der Entlassungsfeier gerettet werden.

In Basel-Stadt hat die Beteiligung der Armeeangehörigen an der auch «grüne Fasnacht» genannten Entlassungsfeier in den letzten Jahren laufend abgenommen. Letztes Jahr nahmen von den 233 eingeladenen Armeeangehörigen nur noch 47 an der Feier und am anschliessenden traditionellen Schübligessen teil, wie es in der Mitteilung heisst. Die 78 Gäste seien damit in der Mehrzahl gewesen.

Im Kanton Basel-Landschaft blieb die Teilnahme an der Entlassungsfeier in den letzten Jahren dagegen konstant, wie es bei der Sicherheitsdirektion auf Anfrage hiess. Von den 440 bis 500 eingeladenen Armeeangehörigen hätten sich jeweils 160 bis 200 für den Anlass angemeldet. Im Gegensatz zum Stadtkanton sei in Baselland mit 10 bis 15 dafür die Zahl der Gäste viel niedriger.

An den bisherigen Austragungsorten der Entlassungsfeier halten die beiden Kantone fest. In Liestal ist es die Stadtkirche, in Basel die Martinskirche. Für das anschliessende Schübligessen dislozieren die abtretenden Armeeangehörigen im Baselbieter Kantonshauptort in die Sporthalle, in Basel in die Safranzunft. Die erste gemeinsame Feier findet am 23. November in Liestal statt. (ens/sda)