Sparpotenzial von bis zu 200'000 Franken

Die Lörracherstrasse Richtung Lörrach soll ab dem neuen Kreisel beim Beyeler-Museum nicht nur enger und für Autofahrer unattraktiver werden, in Zukunft sollen dort auch Bäume entlang der Strasse stehen und so für mehr Wohn- und Lebensqualität sorgen. Schon vor Jahren hat das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt mit Vorsteher Hans-Peter Wessels (SP) beschlossen, diese Grenzstrasse durch bauliche und gestalterische Massnahmen «aufzuwerten». Das Ziel: Künftig soll kaum mehr Grenzverkehr durch diese Strasse fahren.

Für diese Aufwertung entlang der Lörracherstrasse sind für diesen Frühling und den kommenden Herbst grössere Baumpflanzaktionen vorgesehen. Im Frühling sollen gemäss Stadtgärtnerei Basel 48 Bäume gepflanzt werden, im Herbst kommen weitere 22 Bäume hinzu. Vorgesehen sind Französische Ahorne, Ginkgo-Bäume, Schwarz-Pappeln und Eichenarten wie etwa die Zerreiche.

Bereits früher hat die Stadtgärtnerei bekannt gegeben, dass sie an solchen Standorten mit viel Verkehr, viel Sonne und vielen versiegelten Oberflächen trockenheitstolerante Baumarten pflanzt, welche besser mit Hitze und Abgasen klarkommen.

Gesamtkosten unbekannt

Die Stadtgärtnerei wollte auf Anfrage keine Angaben dazu machen, mit welchen Gesamtkosten sie für die 70 Baumpflanzungen rechnet. Emanuel Trueb, Leiter der Stadtgärtnerei, verweist darauf, dass der Aufwand nebst der teureren Beschaffung der rund drei Meter hohen Bäume auch besondere Vorbereitungsarbeiten enthalte sowie eine spezielle Einpflanzungsmethode mit hochwertigem Substrat. Jeder Baum erhalte zudem ein System für die Bodenbelüftung und die Bewässerung.

Trueb bestätigt, dass die Aufträge nicht ausgeschrieben werden, und sagt: «Baumpflanzungen im öffentlichen Raum führen wir immer selber aus.» Als Argument führt Trueb die fachliche Kompetenz seiner Mitarbeiter an. «Die Pflanzarbeit erfolgt durch unsere Baumspezialisten, die es gewöhnt sind, jährlich mehrere Hundert Strassenbäume nach den von uns festgelegten Normen zu pflanzen.» Dank des Fachpersonals erziele die Stadtgärtnerei «sehr gute Anwachserfolge» und die Qualitätsstandards würden eingehalten. Zudem würde «die nachhaltige Jungbaumentwicklung garantiert» werden können, so Trueb.

Gärtner ausreichend qualifiziert

Marcel Schweizer, Inhaber des Gartenbauunternehmens Marcel Schweizer AG in Riehen sowie Präsident des Gewerbeverbandes Basel-Stadt, stört sich an der Haltung des obersten Stadtgärtners. Schweizer sagt, ein privates Gartenbauunternehmen würde die Pflanzarbeiten bei gleicher Qualität bedeutend preiswerter durchführen.

Er hat den Aufwand – inklusive Anschaffung der nötigen Bäume in gewünschter Grösse – nachgerechnet und kommt zum Schluss: Es besteht ein Einsparungspotenzial von rund 200'000 Franken.

Um Schweizers Kalkulation zu verstehen, ein kleiner Exkurs: Für den Ersatz der 14 Bäumchen, die beim Kreisel an der Lörracherstrasse einem Vandalenakt zum Opfer gefallen sind, nannte die Stadtgärtnerei einen Preis von 60'000 Franken. Schweizer kam bei der Kalkulation für seinen Betrieb jedoch auf 20'000 Franken (BaZ berichtete). Die Differenz von 40'000 Franken für 14 Bäume rechnet er jetzt auf 70 Bäume hoch, was ein Sparpotenzial für den Steuerzahler von 200'000 Franken ergibt. Diese Berechnung sei «natürlich ohne Abstriche bei der Qualität» vorgenommen worden, betont Schweizer. Er fragt sich, ob bei Investitionen in den Grünbereich kein Bedarf bestehe, das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu eruieren, wie dies das kantonale Beschaffungsgesetz eigentlich vorschreibe.

Dass nur die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei in der Lage sind, die Bäume fachgerecht zu pflanzen, bezweifelt Thomas Schulte, Präsident der Gärtnermeister beider Basel. «Die Baumpflanzung gehört zur Grundausbildung eines Gärtners», sagt Schulte. «Jeder seriös arbeitende Geschäftsinhaber kann seine Mitarbeiter mit wenig Aufwand so schulen, dass sie die unterschiedlichen Bewässerungssysteme mit grosser Professionalität einbauen können.» Und weiter sagt Schulte: Es gäbe auch Fachbetriebe, die eine grosse Erfahrung mit solchen Baumpflanzungen haben.

