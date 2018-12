Staatsanwalt fordert lebenslänglich für Doppelmord

Wegen mehrfachen und versuchten Mordes will die baselstädtische Staatsanwaltschaft einen heute 42-jährigen Albaner lebenslänglich hinter Gitter bringen. Die Verteidigung plädierte am Montag hingegen auf Freispruch, da keinerlei Beweise vorlägen und er die Tat abstreite.

Der Angeklagte hatte sich im März 2017 einen Tag nach einer Bluttat im Kleinbasler Lokal Cafe 56 gestellt, in dem zwei Landsleute erschossen und ein dritter schwer verletzt worden waren. Die Brutalität und die Vorgeschichte der vorbestraften Beteiligten liessen rasch einen Drogendealer-Hintergrund vermuten.

Der Angeklagte widerrief jedoch drei Tage später sein Geständnis und sagte, er habe mit der falschen Selbstbeschuldigung einen älteren und so ranghöheren Verwandten geschützt. Dabei blieb er - übersetzt durch einen Dolmetscher - auch am Montag vor dem fünfköpfigen Strafgericht. Den Namen des angeblich richtigen Täters, den er als Freund Cousin bezeichnete, nannte er weiterhin nicht.

Staatsanwalt für volle Härte

Für den Staatsanwalt ist der Widerruf des Geständnisses eine Finte. Der Angeklagte habe in seinen Aussagen «Täterwissen» bewiesen. Trotz oft vagen Angaben sei die «Indizienkette» samt Videos klar - und falls doch ein anderer geschossen hätte, sei er mit gemeinsamem Willen und aktiv beteiligt auch verantwortlich. Andere Beizengäste und selbst das überlebende Opfer schwiegen bis heute aus Angst.

Angesichts der Planung und der Skrupellosigkeit sowie fehlender Reue und Einsicht und diverser Vorstrafen sah der Staatsanwalt nichts Entlastendes. Auch die Prognose sei für den Dauerdelinquenten schlecht. Darum habe er eine lebenslängliche Freiheitsstrafe verdient, plus die maximalen 15 Jahre Landesverweisung.

Der Verteidiger erklärte das Auf-sich-Nehmen von Schuld für einen älteren Blutsverwandten als kulturell plausibles Motiv für das falsche Geständnis. Der Angeklagte habe angenommen, dass die Lüge rasch auffliegen werde. Vage Aussagen sollten die Familie heraushalten. Verstossen zu werden wäre für einen Albaner unerträglich.

Für Verteidiger nichts bewiesen

Wäre er wirklich ein Schwerverbrecher, würde er sich doch nicht selber stellen, erklärte der Verteidiger. Das angebliche Täterwissen sei bloss gut geraten und gut instruiert durch Verwandte. Das Überwachungsvideo sei völlig unscharf und erlaube keine Identifikation. Für einen Schuldspruch brauche es zweifelsfreie Beweise, nicht bloss Erklärungen, warum solche fehlten.

Auf dem im Gerichtsaal abgespielten Video der abendlichen Tatzeit - das die Polizei zufällig im Zuge einer Observation aufgenommen hatte - sind Gesichter kaum zu erkennen. An den Schuhen des Angeklagten wurden zwar mittels Lumineszenzverfahren Blutspuren nachgewiesen, konnten mangels DNA aber nicht einem der Opfer zugeordnet werden.

Der Angeklagte selber blieb vor dem Gericht oft vage, so etwa zu seinem Erwerbseinkommen oder Aufenthaltsorten. Am Ende sagte er, ihm tue leid, was passiert sei, auch den Opfern. Er habe einen Fehler gemacht, doch mit den tödlichen Schüssen habe er nichts zu tun. - Das Urteil wird am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben.

Zweiter Mann in Holland verhaftet

Zum Prozessbeginn sagten Staatsanwaltschaft und Gerichtspräsident im Übrigen, dass der gesuchte zweite Tatverdächtige inzwischen in den Niederlanden festgenommen worden sei. Laut Präsident ist jener dort Hauptangeklagter in einem grossen Drogenfall. Ob und wann er allenfalls in die Schweiz ausgeliefert wird, ist derzeit offen.

Der öffentliche Prozess findet unter grossen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Publikum wurde einzeln durchsucht. Der Angeklagte wurde mit Fussfesseln separat in den Saal geführt. Zahlreiche Polizeiangehörige mit Schutzwesten und Maschinenpistolen sicherten das Gerichtsgebäude und die Umgebung. (amu/sda)