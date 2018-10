Stadtgärtnerei ersetzt über 200 Bäume

Die insgesamt 229 Bäume sind im Rahmen der regelmässigen Kontrollen in den Sommermonaten als gefährlich eingestuft worden, wie das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt am Montag mitteilte. Die betroffenen Bäume werden am 10. Oktober im Kantonsblatt publiziert. Vor Ort sind sie mit einem roten Punkt markiert.

Nebst einem hohen Alter seien Schädlinge, Pilzkrankheiten sowie Sturm- oder Klimaschäden Gründe, warum ein Baum entfernt werden muss. Bodenverdichtungen und Einwirkungen durch Streusalz können ebenfalls die Sicherheit eines Baumes negativ beeinflussen, wie es weiter heisst.

Vereinzelte Bäume entfernt die Stadtgärtnerei zudem, weil sie andere Bäume in ihrer Entwicklung behindern. Alle gefällten Bäume werden im nächsten Frühjahr oder Herbst durch Jungbäume ersetzt. Mit den Ersatzpflanzungen soll der Baumbestand der Stadt Basel gemäss Mitteilung sicher, stabil und gesund bleiben.

Die vorläufig durch Rückschnitt gesicherten zehn Bäume werden weiter beobachtet und falls nötig gefällt, wie bei der Stadtgärtnerei auf Anfrage zu erfahren war. Erst vereinzelt spürbar sei im Weiteren die lang anhaltende Trockenheit des diesjährigen Sommers. Deren Auswirkungen auf die Stadtbäume würden sich erst bei den Kontrollen im kommenden Jahr zeigen.

In Basel gibt es rund 26'000 Bäume auf öffentlichem Grund. Im Durchschnitt werden pro Jahr rund ein Prozent dieser Bäume ersetzt. (ens/sda)