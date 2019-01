Stahlfässer stehen direkt am Gleis

Die Gleise beim Bahnhof St. Johann sind beidseits leicht zugänglich – wie dies bei den meisten Bahnstrecken der Fall ist. Genau diese Offenheit des Terrains haben sich unbekannte Täter am vorvergangenen Freitag kurz nach 18 Uhr und am letzten Samstag kurz nach 19 Uhr zunutze gemacht, um Vandalenakte gegen die französische Staatsbahn SNCF zu verüben. Beim ersten Mal legten sie gemäss Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zwei grössere leere Stahlfässer auf die Schienen, beim zweiten Mal einen Reifen samt Felge.

Die Lokführer, welche die Regionalzüge von Saint-Louis her in Richtung Basel SBB steuerten, machten jeweils eine Vollbremsung, als sie die Gegenstände auf der Schiene erblickten. Dennoch kollidierten die Züge mit dem Stahlfass und auch mit dem Autorad. Letzteres ist auseinandergerissen und weggeschleudert worden. Gemäss Staatsanwaltschaft sind die Züge nicht entgleist und auch Fahrgäste oder Drittpersonen haben sich bei den Vorfällen nicht verletzt.

Dem Nachbar gestohlen

Wie eine Recherche rund um den Bahnhof St. Johann zeigt, könnten sich die Täter bei den Gegenständen für die Vandalenakte bei den zahlreichen Gartenhäuschen auf der Westseite bedient haben. Wie ein Pächter eines Gartenareals gestern Morgen denn auch sagt, seien seinem Nachbarn zwei solche leere Stahlfässer nahe einem Stapel mit Holz entnommen worden. «Ich selber habe von den Tätern allerdings nichts gesehen, da ich zu diesen Abendstunden nicht in meinem Häuschen war», sagt der Mann, der namentlich nicht in der Zeitung erwähnt werden möchte.

Ob die Stahlfässer tatsächlich von den Gartenhäuschen entwendet worden sind, ist gemäss Staatsanwaltschaftssprecher Peter Gill Teil von aktuellen Ermittlungen. «Wir klären zurzeit ab, woher die Stahlfässer und der Reifen mit der Felge stammen.» Es habe sich aber um leere Fässer älteren Datums gehandelt. Solche stehen auf der gegenüberliegenden Gleisseite des Bahnhofs St. Johann zahlreich herum. Die Familiengärtner benutzen sie, um Wasser zu sammeln oder auch um Feuer darin zu entfachen. Es ist kaum denkbar, dass die Täter die Fässer mit dem Tram oder Velo durch die Stadt gefahren haben, um sie dann dort auf die Gleise der in Richtung Basel verkehrenden Züge zu legen, die direkt neben den Familiengärten durchfahren.

Kameras fehlen am Bahnhof

Auf dem Areal liegen auch andere Gegenstände herum. So stehen auf der Ostseite der Gleise, also auf der Seite, wo sich der Bahnhof St. Johann befindet, ein schrottreifer Fiat, ein umgekippter Chemietank sowie Müll. Um das Auto herum finden sich Pneus – jedoch ohne Felgen. Für Teile dieser Areale ist der Kanton Basel-Stadt verantwortlich, für andere die SBB. Die Grenze zwischen diesen Arealen verläuft irgendwo zwischen den Gleisen und der Entenweidstrasse.

Klar ist: für die Sicherheit auf dem Abschnitt zwischen der französischen Grenze und dem Bahnhof SBB sind die SBB selber verantwortlich, da der Gleisverlauf auf Schweizer Boden liegt. Welche sicherheitstechnischen Konsequenzen die SBB aus den beiden Vandalenakten ziehen, gibt das Transportunternehmen nicht bekannt. SBB-Sprecher Christian Ginsig: «Zu den getroffenen Sicherheitsmassnahmen nehmen die SBB bewusst keine Stellung.» Er verweist auf die Staatsanwaltschaft, welcher die Fallführung obliege.

Auch auf die Frage, ob der Bahnhof St. Johann mit Kameras ausgerüstet sei und daher Bilder von den Vandalen vorhanden sein könnten, geht Ginsig nicht ein. Eine Patrouille der Bahnpolizei, die gestern vor Ort unterwegs war und das Perron abschritt, bestätigte jedoch, dass keine Kameras angebracht seien.

Zusammenhang noch ungeklärt

So dürfte denn ein Hinweis auf die Täter beim ersten Vandalenakt vom vorvergangenen Freitag eine Sprayerei sein, welche die Unbekannten am stehenden Zug im Bahnhof St. Johann dreist nach der Kollision mit dem Fass angebracht haben. Ob es sich um ein Graffiti oder eher um eine Markierung gehandelt hat, sagt Peter Gill nicht. Ob die Täter eine solche Sprayerei auch im zweiten Vorfall vom letzten Samstag angebracht haben, war gestern noch nicht bekannt. «Der Zug stand noch in Frankreich», sagt Gill. Ob der erste Vorfall mit dem zweiten in Zusammenhang steht, sei ebenso Teil der Ermittlungen.

Wie 20Minuten vermeldete, trieben sich beim Bahnhof St. Johann oft Kiffer herum. Das Portal zitiert eine Kreativschaffende aus dem Verein Stellwerk, der im Bahnhofsgebäude Ateliers vermietet. «Ich habe auch schon Jugendliche auf den Dächern des Bahnhofs gesehen.» Wie Polizeisprecher Toprak Yerguz bestätigt, sei beim Bahnhof ein öffentlicher Treffpunkt von Jugendlichen. Ob die Täter allerdings aus diesen Reihen kommen, ist unklar. (Basler Zeitung)