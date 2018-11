Steuern, Kirche und Grosser Rat

Die Evangelisch-reformierte Kirche, die Römisch-katholische Kirche, die Christkatholische Kirche und die Israelitische Gemeinde sind öffentlich-rechtliche Körperschaften. Diese Kirchen und Religionsgemeinschaften sind berechtigt, Steuern zu erheben. Die entsprechenden Steuerordnungen werden von der Regierung genehmigt. Der Staat prüft die Regelungen nicht nur formell, er schreibt auch vor, dass die Bemessung der Kirchensteuer der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angepasst sein muss. Auch diese Mitbestimmung des Staates zeigt, dass es sich um Steuern und nicht etwa um Mitgliederbeiträge handelt. Es besteht seit Jahrzehnten eine enge Beziehung zwischen den Kirchen und der staatlichen Steuerverwaltung für die Erhebung der Kirchensteuer.

Weil neu infolge der Steuerharmonisierung unter den Kantonen eine Standardsoftware zum Einsatz kommt, ist die bisher problemlose und unbestrittene Zusammenarbeit zwischen Steuerverwaltung und den Kirchen nicht mehr möglich; aus technischen Gründen also. Das stellt die Religionsgemeinschaften vor grosse, ja existenzielle Probleme. Entfiele die Zusammenarbeit mit dem Kanton, müssten die Kirchen eine sehr teure eigene Lösung anfertigen lassen mit hohen Investitions- und Betriebskosten. Die Steuereinnahmen der Kirchen müssten dann zu einem grossen Teil für Computer und Programme eingesetzt werden statt für ihr «Kerngeschäft», soziale und seelsorgerische Aufgaben und Erhalt ihrer Kirchen.

Dieses bedrohliche Szenarium darf nicht Realität werden. Der Grosse Rat kann heute bei der Revision des Steuergesetzes die Weichen richtig stellen, indem er die Zusammenarbeit bei der Steuerveranlagung und -erhebung auch in Zukunft ermöglicht, selbstverständlich gegen Bezahlung. Mit dieser Lösung wird weder die geltende Trennung zwischen Kirche und Staat verletzt noch müssen Staatsgelder für kirchliche Zwecke eingesetzt werden. Der Staat erbringt auf freiwilliger Basis Dienstleistungen für die Kirche gegen Entschädigung.

Jede und jeder ist frei, einer Kirche oder Religionsgemeinschaft anzugehören oder nicht. Auch der Glaube an eine höhere Macht ist Privatangelegenheit. Doch selbst aus Sicht von Atheisten, Deisten, Agnostikern und von Angehörigen anderer Religionen sind die Leistungen unserer Kirchen und Religionsgemeinschaften als wichtig für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu betrachten. Erscheinen einem die Werte Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu stark religiös belegt: Man ist frei, sie zu ersetzen durch Solidarität und Güte; auch damit kann ein Teil des staatsentlastenden Kirchenauftrags für die Gesellschaft umschrieben werden. Auch die Pflege von Baudenkmälern, der ökumenische Religionsunterricht, die Spitalseelsorge und der Sozialdienst sind Teile baslerischer Kultur und Tradition. Es gibt keinen Grund, die bewährte Zusammenarbeit zwischen Steuerverwaltung und Kirchen zu beenden und so in Kauf zu nehmen, dass die Arbeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften an Wirkung verliert. (Basler Zeitung)