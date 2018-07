Stipendien: Steuerpflicht bleibt

Der Bund gibt, der Kanton nimmt: Wer in Basel-Stadt lebt und seine Forschungsarbeit über Stipendien beispielsweise des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziert, muss auch weiterhin damit rechnen, diese versteuern zu müssen. Der Regierungsrat hat in seiner Antwort auf einen Anzug von LDP-Grossrat Raul I. Furlano mitgeteilt, dass die kantonale Steuerverwaltung in gewissen Fällen auch in Zukunft einen Anteil von ausbezahlten Stipendien beanspruchen wird. Ein Umstand, den Furlano und weitere Parlamentarier von links bis rechts ändern wollten.

Stipendien sind zwar häufig von der Steuerpflicht befreit. Dafür müssen jedoch in Basel-Stadt, anders als in einigen anderen Kantonen, drei Kriterien erfüllt sein. Zum einen muss der Empfänger bedürftig sein, er würde also ohne die Zuwendungen unter dem Existenzminimum leben. Als zweite Bedingung muss vom Gönner eine Unterstützungsabsicht vorliegen und drittens dürfen die Geldleistungen nicht an Bedingungen geknüpft sein.

Gegenleistungen verlangt

Besonders Letzteres führt oft dazu, dass Stipendien des Nationalfonds an Forschende in Basel-Stadt eben nicht steuerfrei sind. Teilweise verlangen diese nämlich Gegenleistungen vom Forschenden. Etwa, dass die Forschungsergebnisse nach Beendigung des Projekts überlassen werden müssen.

Ausserdem, so schreibt der Regierungsrat, käme es immer wieder dazu, dass «Stipendien an Forscher oder Wissenschaftler ein lohnähnliches Ausmass erreichen und mitunter gar mehr als 100'000 Franken pro Jahr betragen können». Unter Gleichheitsaspekten sei eine Befreiung von Steuern für Stipendien dieses Ausmasses kaum zu rechtfertigen.

Bund bestärkt Kantonsbehörde

Beim SNF, der vor allem mit Bundesgeldern finanziert wird, sieht man das anders. Besonders bei den sogenannten Mobilitätsstipendien, die sich in einem Rahmen von 43'000 bis 51'000 Franken jährlich bewegen und als Beiträge an Reise und Aufenthalt, nicht aber als Lohn gedacht sind. «Aus unserer Sicht sind die Kriterien der Unterstützungsabsicht und der Unentgeltlichkeit erfüllt», sagt dazu Jun Sarbach, Leiter der Institutionellen Kommunikation des SNF.

Ein weiterer Streitpunkt ist der Zeitpunkt der Besteuerung. Einige Kantone, darunter auch Basel-Stadt, besteuern die Stipendienleistungen alle in dem Jahr, in dem sie ausbezahlt werden. Dies, obwohl die Summe für eine Forschungsperiode von mehreren Jahren vorgesehen ist.

Durch die Steuerprogression müssen die Empfänger für das Auszahlungsjahr deshalb teilweise viel höhere Steuern bezahlen, als wenn das Geld auf alle Forschungsjahre aufgeteilt würde.

Beim SNF hat man darauf reagiert und bietet eine Auszahlung in mehreren Tranchen an, um eine überhöhte Besteuerung zu vermeiden. Denn: «Durch eine allfällige Besteuerung der SNF-Stipendien besteht das Risiko, dass eine akademische Karriere für den Schweizer Nachwuchs weniger attraktiv ist», so Sarbach.

Die Basler Behörden sehen sich in ihrer Praxis jedoch durch den Bund bestärkt. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat Anfang Jahr in einem aktuellen Kreisschreiben dieselben Voraussetzungen genannt, die auch im Stadtkanton für eine Steuerbefreiung von Stipendien gelten. Unklar ist, ob Grossrat Furlano das Thema weiterhin verfolgen möchte. Er weilt in den Ferien.

(Basler Zeitung)