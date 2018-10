Streit um Behindertenrechte

Der Rollstuhlfahrer kommt wegen einer Treppe nicht ins Café, die Blinde kann die Speisekarte nicht lesen und für einen Autisten ist der Trubel im Supermarkt einfach zu viel. Wer von einer Behinderung betroffen ist, stösst trotz grosser Bemühungen um Gleichstellung ständig auf Hindernisse und an Grenzen.

Damit wollen sich Behindertenverbände nicht abfinden und fordern nun mit einer Volksinitiative ein kantonales Gesetz zur Gleichstellung, das deutlich über die Regelungen auf Bundesebene, welche unter anderem die Anpassungen der ÖV-Haltestellen vorsehen, hinausgeht. Der Gegenvorschlag des Basler Regierungsrats für ein solches Behindertenrechtegesetz befindet sich derzeit in der Vernehmlassung und wird gerade heftig diskutiert.

Der Gewerbeverband hat sich bereits dazu geäussert und hat mit seiner Antwort offenbar in ein Wespennest gestochen. Weil er ein solches Gesetz auf Kantonsebene ablehnt, spricht die SP von einem «Schlag ins Gesicht». Man habe kein Verständnis für das «unsolidarische und asoziale» Handeln des Gewerbeverbands, heisst es in einer gestern verschickten Medienmitteilung der Sozialdemokraten.

Speisekarte in Blindenschrift?

Beim Gewerbeverband hat man mit solchen Reaktionen gerechnet. «Das ist ein Thema, bei dem man als Gegner zusätzlicher Regulierung von gewissen Kreisen gleich in die asoziale Ecke gestellt wird», sagt Patrick Erny, Leiter Politik. Man sei aber keineswegs gegen die Förderung Behinderter. Schliesslich fördere der Verband proaktiv die Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt. Auf regulatorischer Ebene sei aber kein weiterer Handlungsbedarf zu sehen.

Der Gewerbeverband befürchtet, dass das Gesetz, welches nicht nur öffentliche Institutionen, sondern auch Private verpflichten will, für Gewerbetreibende zur grossen Hürde werden könnte. Zwar ist beim Gegenvorschlag von Einzelfällen die Rede, bei denen Anpassungen geprüft werden können – Kriterien sind da unter anderem die Grösse eines Betriebs oder ob Behinderten gleichwertige Alternativen offen stehen.

«So muss nicht jedes Restaurant seine Speisekarte in Braille-Schrift vorlegen können und auch nicht jedes Coiffeurgeschäft muss über einen Gebärdendolmetscher verfügen», heisst es im Schreiben des Regierungsrats. Der Gewerbeverband kritisiert jedoch, dass man weder wisse, wie die Verhältnismässigkeit später in der angekündigten Verordnung ausgestaltet werde, noch wie sich die gerichtliche Praxis dazu entwickle. «Es könnte sein, dass damit die Büchse der Pandora geöffnet wird», sagt Erny. «Freude an einem solchen Gesetz hätten wohl nur die Juristen.»

Ebenfalls gegen ein neues Rahmengesetz ist die SVP. Unter anderem, weil die präzisierende Verordnung ohne Mitspracherecht und Möglichkeit eines Referendums eingeführt werden könne. «Wir befürchten, dass der Regierungsrat dabei die Verhältnismässigkeit nicht genügend berücksichtigen wird», sagt Parteipräsident Lorenz Nägelin. Bei der Umsetzung der behindertengerechten Tramhaltestellen habe der Kanton Basel-Stadt ja gezeigt, dass man in solchen Belangen gerne übereifrig sei.

Anders als der Gewerbeverband und die SVP sieht das die CVP Basel-Stadt. Man sei erfreut, dass Behinderte nun endlich auch gesetzlich «die Gleichstellung bekämen, die ihnen menschlich zustehe», sagt die politische Geschäftsführerin der CVP, Sara Murray.

«Keiner würde deshalb klagen»

Noch keine Stellungnahme liegt von der FDP vor. Parteipräsident Luca Urgese sagte gestern nur, dass das Gesetz auf jeden Fall wirtschaftsverträglich sein müsse.

Die Behindertenverbände haben wie die SP kein Verständnis für die Kritiker. Es gehe hier keineswegs um Vorteile für Behinderte, sondern um den Ausgleich von Nachteilen, schreibt das Behindertenforum in einer Medienmitteilung. Mit einer Prozessflut aufgrund des neuen Gesetzes sei nicht zu rechnen.

Francesco L. Bertoli, Präsident des Behindertenforums, erwähnt das Beispiel mit der Blindenschrift: «Keine blinde Person würde deswegen einen Gastwirt einklagen, hingegen würde sie ein Restaurant, das etwa mit einer App und QR-Code-Speisekarte arbeitet, deswegen häufiger berücksichtigen.»

Ob der Gegenvorschlag dem Stimmvolk vorgelegt wird, darüber wird nun der Grosse Rat entscheiden.

(Basler Zeitung)