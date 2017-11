Theater im Präsidialdepartement (IV)

Ein Stück für zwei Frauen. Sie heissen Elisabeth Ackermann, Stadtpräsidentin, und Melanie Imhof, ihre Infochefin. Es ist neun Uhr morgens im Büro:

«Hallo Melanie. Setz Dich doch. Ich hab uns Grüntee gekocht.»

«Oh, das ist schön, Elisabeth. Gibt es was zu feiern?»

«Ich finde schon.»

«Was denn, Elisabeth?»

«Ich habe eine Entscheidung getroffen.»

«Sooo gut, Elisabeth. Und welche?»

«Wir brauchen gar keinen neuen Kulturchef. Wir beide machen das.»

«Oh, das ist brillant, Elisabeth. Darauf nehmen wir noch einen. Weil, weisst Du, man gibt es mir vielleicht nicht, aber ich bin ja sehr kulturinteressiert. Wirklich sehr. Weil Kultur ist ja auch nur Information, und Information kann ich. Ein guter Freund von mir ist Felix Stern, der Künstler. Der macht so, äh, ja, Dotographie.»

«Dotographie?»

«Ja, halt so Kunst mit Punkten. Oder Punkte als Kunst.»

«Das ist ja spannend, Melanie. Ich stelle mir das vor wie Komponieren und Noten schreiben.»

«Genau so ist es, Elisabeth. Und wie bist Du zu dieser Super-Entscheidung gekommen?»

«Als ich im Kunstmuseum war vor drei Wochen. Als dieser Ebi Kornfeld uns das Bild geschenkt hat. Von diesem Kirchner oder so. Grossartiger Maler, Melanie, ganz tolle Farben. Ich wünschte, ich hätte so einen Schal.»

«Ja, das wär schön.»

«Also, ich hielt da eine Rede und ich habe mich kein einziges Mal versprochen, Melanie, und danach waren alle ganz zugänglich und nett, und ich habe gespürt, dass ich mich hier einbringen kann, dass ich akzeptiert werde und gemocht.»

«Das wollte ich Dir schon lange sagen, Elisabeth. Ich finde, du siehts auch eher kulturell aus als politisch. So von der physiognomischen Bestimmung her. Du kleidest dich ja auch so.»

«Mag sein, Melanie. Aber ich verstehe mich vom Aussehen als politisch-kulturell und von der Kleidung als universell. Weisst du, gerade in der Kunst und dort in der Malerei ist ja der ökologische Aspekt – und das ist auch ein politischer, sagt mein Mann – noch gar nicht angekommen.»

«Das ist ein grossartiger Ansatz, Elisabeth, vor allem im Hinblick auf die Botschaft, die Kunst transportieren sollte.»

«Genau, Melanie. Stell Dir vor, wie viel Ölfarbe die Malerei verbraucht. Öl, Melanie, dieses Gift der Moderne, dieser Umweltkiller. Da müssen wir etwas tun zur Rettung der Welt. Und wir retten ja auch die Künstler, weil ja irgendwann das Öl zum Glück ausgeht. Ich weiss,wovon ich spreche. Wir hatten dasselbe Problem mit den Gitarren und den Darmsaiten. Also irgendwie. Da ist es unsere Aufgabe, als Kulturchefinnen zu wirken.»

«Ich könnte extern ein Konzept in Auftrag geben, Elisabeth.»

«Mach das. Egal was es kostet. Es geht um die Zukunft mindestens unserer Kinder und der Ölmalerei. Und schreib das auch den Medien und diesen Prüfungskommissionen. Dass wir eine Strategie zur Rettung der Kunst haben. Und wenn wir die Kunst retten, retten wir die Museen.»

«Genial. Da möchte ich gleich anschliessen, Elisabeth. Eine Idee hab ich auch: Wasserfarben. Wir fördern mit Preisen und Stipendien das Wasserfarbenmalen und retten so den Planeten und die Ölmaler.» (Basler Zeitung)