Theater im Präsidialdepartement (IX)

Ein Stück für zwei Frauen. Sie heissen Elisabeth Ackermann, Stadtpräsidentin, und Melanie Imhof, ihre Infochefin. Es ist neun Uhr morgens im Büro:

«Du wirkst niedergeschlagen, Elisabeth.»

«Vielleicht ein bisschen, Melanie. Weisst du, niemand hat über meine Eröffnungsrede am Basel Peace Forum geschrieben. Da war nur dieser Bahnerth von der BaZ da, aber den habe ich natürlich übersehen. Zum Glück trug ich eine andere Bluse als diese schwarze, die ich die letzten beiden Male anhatte, sonst hätte der noch darüber berichtet.»

«So ist er, Elisabeth. Trägst du hohe Schuhe, schreibt er nett, trägst du flache, bist du tot, aber ob hoch oder flach, eine Schlampe bist du sowieso. Sogar als Mann.»

«Ganz schlimm, Melanie. Ich hab auch schon mit Somm telefoniert, um mich zu beschweren über diesen Sexisten.»

«Und?»

«Dieser Bahnerth schreibt weiter, von daher …»

«Die BaZ halt. Findet ja alles schlecht ausser sich selber, Elisabeth, das weiss man ja. Ähm, wo waren wir? Genau. Ich war nicht bei deiner Rede. Weil ich dachte, wenn dein Stadtentwickler und Schnittstellenprofi da ist, dann braucht es mich nicht. Und gutes Aussehen ist für den Frieden ja auch nicht so wichtig, von daher. Ich hab gehört, dass du dich beim Ablesen nur zweimal versprochen hast. Das ist natürlich sooo toll.»

«Danke. Das war ja alles auf Englisch. Zum Glück haben mir meine Redenschreiber Ott und Zehnder das phonetisch hingeschrieben.»

«Ein Wort war ‹historically›, hab ich gehört. Da hast du ‹hischtori…torschallie› gesagt. Und einmal sagtest du anstatt Basel Peace Forum Basel Swiss Forum.»

«Aber das sind ja beides auch so schwere Wörter oder Wortkombinationen, Melanie, so kapriziös fast wie Barrégriffe auf der Gitarre.»

«Ich hab auch gehört, dass die Rede nicht so, äh, prickelnd gewesen sein soll. Weil das soll ja nur ‹Basel ist schön› und dann noch eine Aufzählung, wie viele Friedensgipfel und so schon in Basel stattgefunden haben, gewesen sein.»

«Ich fand das spannend, Melanie. Weil, ich wusste das ja nicht. Du?»

«Ja. Aber ich bin halt hier zur Schule gegangen. Und dann muss ich dir sagen, dass, wenn dein Stadtentwickler aus Liestal und dein neuer Hausschreiber Zehnder, der ja Aargauer ist, das schreiben, weil beide nicht wirklich kreativ sind, vor allem dieser Zehnder, der ja nicht mal einen einzigen guten Witz erzählen kann, ausser vielleicht, wenn er von seine Karriere spricht, und Mr. Schnottstelle, wie er intern schon heisst, der gerade kleiner wird und ein bisschen unsicher, weil er merkt, dass die Stadt gross ist … wenn die das machen, Elisabeth, liest sich das dann halt wie die Tabellen in ‹Chronik der Geschichte›.»

«Melanie, du bist immer noch sauer, dass du meine Reden nicht mehr schreiben darfst.»

«Ach. Es geht hier nicht um mich, auch wenn ich glaube, dass deine neue Männerarmee dich auch nicht zum Publikumsliebling machen kann. Weil das gar keine richtigen Männer sind, sondern halt so Softies im Staatsdienst. Und weil Männer nur sich selber lieben können auch.»

«Du bist ungerecht, Melanie. Weil, mein Mann liebt mich. Und bei Anlässen lächeln mich ganz viele an. Vor allem solche, die ich nicht kenne.»

«Sie lächeln das Amt an, nicht dich. Sie würden auch, äh, sogar Heidi Mück so anlächeln. Das war bei Morin auch schon so. Das hat ihn ja so fertiggemacht. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber immerhin bin ich noch deine Infochefin.» (Basler Zeitung)