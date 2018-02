Theater im Präsidialdepartement (X)

Ein Stück für zwei Frauen. Sie heissen Elisabeth Ackermann, Stadtpräsidentin, und Melanie Imhof, ihre Infochefin. Es ist neun Uhr morgens im Büro:

«Guten Morgen, Elisabeth. Alles okay, du wirkst etwas, wie soll ich sagen …?»

«Niedergeschlagen, Melanie.»

«Wieso? Läuft doch alles super, seit du ungefähr fünf persönliche Mitarbeiter hast.»

«Das ist es nicht, Melanie. Und bitte sei nicht sarkastisch. Ich ertrage das gerade nicht. Es ist etwas, ja, Existenzielles. Es hat mit meinem Amt zu tun, Melanie. Ich glaube, ich bin das nicht.»

«Ach, Elisabeth. Wer ist schon sein Amt? Ich meine, äh, wer ist schon, was er sein könnte, ich meine irgendwie?»

«Das ist lieb, dass du das sagst, Melanie. Aber ich frage mich, was ich hier eigentlich mache. Wirklich, ich bin das nicht.»

«Was bist du denn, Elisabeth?»

«Ich bin mir nicht so sicher. Siehst du, so verunsichert hat mich das schon. Ich glaube, ich bin eine scheue und empfindsame und musikalische Frau, die die Welt mag und sie besser machen möchte, und darum bin ich zu den Grünen in die Politik und habe meinen Mann geheiratet.»

«Aber jetzt bis du Stadtpräsidentin. Jetzt kannst du etwas bewegen.»

«Eben nicht, Melanie. Die Welt bleibt bürgerlich, es gibt immer noch ein Militär, und Bahnerth hört auch nicht auf zu schreiben. Ich hab doch keine Macht.»

«Okay, das mit Bahnerth ist doof.»

«Ich hab ihn getroffen, Melanie, also treffen müssen. Er kam zu diesem Offiziersempfang im Rathaus, wo die Gesamtregierung auch war, und ich musste ihm die Hand schütteln. Aber ich habe dabei weggesehen. Wie Eva Herzog auch.»

«Das hast du elegant und mit Stil gemacht.»

«Danke. Dieser Doofian war natürlich nur da, um meine Rede zu hören und dann abschätzig darüber zu schreiben. Da bin ich mir sicher.»

«Und?»

«Na ja. Zum Glück habe ich meine zehn Sätze abgelesen. Das gab mir Sicherheit. Ganz zum Schluss ist mir dann aber ein Fehler passiert, als ich sagte, dass ich gehört hätte, dass in ein paar Jahren eine Mobilmachung in der Schweiz per Knopfdruck möglich sei und dass dann 35 Soldaten unverzüglich mobilisiert werden könnten, und dass ich das unglaublich finde und hoffe, dass wir nie, nie diesen Knopf drücken müssen.»

«Aber das ist doch toll, und pazifistisch auch.»

«Ich hätte 35 000 sagen sollen. Aber woher soll ich wissen, dass wir mehr als 35 Soldaten haben?»

«Oh. Und?»

«Hat niemand was gesagt. Die haben nur laut gedacht. Von wegen Frau und Grüne, muss man sich nicht wundern, kann sie halt nicht besser.»

«Sooo fies, Elisabeth.»

«Ja, und dann sprach Baschi Dürr, ohne Ablesen und viel länger und ohne Fehler auch. Die haben sogar einmal gelacht. Er kann das, was ich nie können werde. Das ist erniedrigend.»

«Du hast andere Qualitäten.»

«Ja?»

«Du kannst Gitarre spielen, Baschi kann das nicht.»

«Danke. Das bedeutet mir viel. Ich hab dann beim Apéro nur mit dem Chef der Militärmusik gesprochen, weil, Musik, da kann ich mitreden und mache weniger Fehler. Ich fragte ihn, ob die Militärmusik auch Gitarren hat. Offenbar hat das nur die Swiss Army Big Band. Die normale Militärmusik hat das nicht. Ich sagte, ich fände das im Grunde schade, dann aber doch ganz gut, weil die Gitarre ein friedliebendes Instrument sei. Ich glaube, er hat mich nicht verstanden. Wieso verstehen mich immer noch weniger, Melanie?» (Basler Zeitung)