Theater im Präsidialdepartement (XI)

Ein Stück für zwei Frauen. Sie heissen Elisabeth Ackermann, Stadtpräsidentin, und Melanie Imhof, ihre Infochefin. Es ist neun Uhr morgens im Büro:

«Ah, gut bist du da, Melanie. Sag, du bis doch viel herum gekommen. Kennst du einen Zürcher?»

«Also, kennen ist zu viel gesagt. Äh, Thomas Kessler vielleicht? Warum?»

«Wegen dem Zürcher Humor, Melanie.»

«Na ja, ich weiss nicht, Elisabeth. Ist Kessler lustig? Also, wenn er nicht getrunken hat?»

«Aber er ist Zürcher, auch betrunken, von daher passt das ja ganz gut. Wir müssen ja im April zum Sechseläuten als Gastkanton, und ich muss so tun, als ob ich das toll fände. Und zwei Reden muss ich auch halten, Melanie, zwei, ohjemine. Die Eröffnungsrede und dann eine bei einer Zunft. Das ist nicht schön, Melanie.»

«Also, die Eröffnungsrede können ja Lukas Ott schreiben und dieser Zehnder, genau, der ist ja Zürcher, also, der hat dort studiert, Philosophie und so andere Sachen, Dialektik oder Didaktik, glaub ich, egal, macht ja keinen Unterschied. Wenn du mich fragst, Elisabeth, soll Zehnder den Ott redigieren, dann hast du die Eröffnungsrede.»

«Das ist gut, aber die Zunftrede ist viel wichtiger. Wenn die nicht passt, bin ich passé.»

«Machst du dir da nicht zu viele Gedanken? Ich meine, Zürich, die kennen dich ja nicht und Zürich selbst wird ja auch überschätzt, also überschätzt sich selbst und so. Das hat man ja bei Kessler gesehen. Mmh, genau, das ist es. Kessler könnte dir die Rede schreiben, die wir dann von Gautschi, unserm Berufsbasler, redigieren lassen. Das könnte passen.»

«Das wird Kessler doch nie tun, Melanie.»

«Wieso nicht, der macht ja grad alles, Elisabeth»

«Stimmt auch wieder. Aber er hat halt Zeit und will sich ein bisschen etwas dazu verdienen.»

«Ich werde ihn anfragen, Elisabeth.»

«Mach das gleich. Und sag ihm, dass es wirklich wichtig ist.»

«Bei welcher Zunft wirst du reden müssen, Elisabeth?»

«St. Niklaus. Ich hab sie vom Sekretariat googeln lassen. Es ist eine Vorortszunft. Das Zunftspiel besorgt die Stadtharmonie Zürich aus Oerlikon.»

«Aber das passt doch, Elisabeth. Da habt ihr Berührungspunkte. Die wissen doch auch, wie schwer es ist, als, äh, Landei in der Stadt als Huhn zu gackern. Und warum, Elisabeth, nimmst du nicht einfach deine Gitarre und singst deine Rede. Das wär doch wirklich witzig.»

«Das ist so kreativ von dir, Melanie. Das mache ich. Weil er doch so wichtig ist dieser Auftritt. Ich meine für Basel ja auch. Der Auftritt als Gastkanton kostet uns schliesslich 280'000 Franken.»

«Ich weiss, Elisabeth. Aber das ist ja nicht mal so viel, wie du verdienst im Jahr. Ich weiss auch nicht, weshalb das bei deiner Partei im Grossen Rat so ein Thema war. Ausgerechnet bei Frau Zürcher.»

«Ach, die Tonja. Fand, man sollte das absagen, weil das Sechseläuten eine Selbstinszenierung von Zünftlern sei und somit frauenfeindlich, weil sie nicht mitmachen und nur zuschauen dürfen. Da hat sie recht, aber was soll ich sagen, Melanie?»

«Weiss nicht, Elisabeth. Und was hast gesagt?»

«Dass die Regierung Basel mit ihrem Auftritt die Frauenquote um immerhin zwei Frauen erhöhen würde.»

«Soo gut. Du kannst ja doch witzig sein.»

«Das war eigentlich kein Witz, Melanie.» (Basler Zeitung)