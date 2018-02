Tiefbauamt blockt Spuröffnung ab

Seit rund zwei Jahren wird die Aeussere Baselstrasse in Riehen saniert. Der Verkehr auf dieser wichtigsten Achse zwischen der Stadt und der Landgemeinde wird seither einspurig von Basel her in Richtung Lörrach geführt. Die Autos und Lastwagen in der anderen Fahrtrichtung müssen durch das Quartier zwischen Grenzacherweg und Rudolf-Wackernagel-Strasse umgeleitet werden. Die Bevölkerung, die in diesem Gebiet wohnt, hat sich ob dieser Verkehrsführung mehrere Male beklagt, da sie stark durch den gestiegenen Verkehr belastet ist.

Nun könnte allerdings ein grosser Teil der Anwohnenden des Grenzacherwegs entlastet und ein anderer Teil der Bevölkerung etwas mehr belastet werden. Denn der Verkehr in Richtung Stadt könnte theoretisch durch die Mühlestiegstrasse und die Kilchgrundstrasse in die Aeussere Baselstrasse geführt und dort auf einem rund 500 Meter langen Stück zweispurig geführt werden.

Könnte, denn dieses rund 500 Meter lange Stück Strasse zwischen der Kilchgrundstrasse und der Bäumlihofstrasse ist trotz aktuell keiner sichtbaren Bauarbeiten nur einspurig befahrbar. Einzig ein weisses Zelt steht kurz vor der Kilchgrundstrasse auf der Fahrbahn. Ansonsten wird die gesperrte Fahrspur durch Lieferwagen von Gewerbebetrieben benutzt. Sie parkieren auf der unbenutzten Fahrbahn.

Bruno Mazzotti, ehemaliger Bauunternehmer und alt FDP-Grossrat, übt Kritik an dieser Spursperrung durch das Tiefbauamt. Zwar scheint das Zelt eine zweispurige Verkehrsführung offensichtlich zu verhindern. Mazzotti aber entgegnet dem: «Das Zelt überdeckt einzig einen Schacht, in dem nur stundenweise Kabel eingezogen werden. Das habe ich so beobachtet. Mann könnte es abmontieren und den Verkehr mit Verkehrswachen regeln, wenn die Einzugsarbeiten für die Kabel während dieser Stunden gemacht werden müssen.»

«Gewohnheitstiere» im Verkehr

Für Mazzotti ist diese Spursperrung nicht erklärbar. «Wenn die Hauptstrasse nur einspurig befahrbar ist, weil Bauarbeiter an der Arbeit sind, dann geht das in Ordnung. Wenn aber keine Arbeiten vorgenommen werden, dann ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die eine Strassenseite gesperrt bleibt.» Im Tiefbau gelte, dass man entweder Strassen wegen Bauarbeiten sperre oder aber sie für den Verkehr freigebe, wenn nicht gearbeitet werde.

Zwar könne es laut Mazzotti auch Sinn machen, dass Handwerker ihre Autos auf dem gesperrten Streifen parkieren könnten. «In erster Linie ist diese Hauptstrasse zwischen Riehen und Basel aber dem Verkehr freizugeben und nicht da, um Autos abzustellen.»

Mazzotti stört ein weiterer Punkt. So sei auf den Bauplänen zu sehen, dass auf diesen 500 Metern noch weitere Leitungsarbeiten vorgenommen werden müssten. Mazzotti: «Es ist fraglich, weshalb diese Arbeiten nicht zum jetzigen Zeitpunkt gemacht werden – wenn doch die Spur schon gesperrt ist, könnte das Tiefbauamt in diesem Bereich die Arbeiten vorantreiben.» Mazzotti ortet hinter dieser Spursperrung eine gewisse politische Absicht des Bau- und Verkehrsdepartements. Vorsteher ist SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels. «Die wollen die Autofahrer erziehen, sodass sie auf den ÖV umsteigen.» Gemäss Mazzotti wäre es mit einer «schlauen Planung» durchaus möglich, die «absolut notwendigen» Sanierungsarbeiten an der Aeusseren Baselstrasse in kürzerer Zeit als in den vom Tiefbauamt vorangeschlagenen fünf Jahren durchzuziehen. «In der Stadt dauern Sanierungsarbeiten auch nicht derart lange.»

Das Tiefbauamt will von einer Öffnung der Spur und einer neuen Verkehrsführung durch die Mühlestiegstrasse und die Kilchgrundstrasse aber nichts wissen. «Gemäss Absprache mit der Verkehrspolizei ist eine vorübergehende Öffnung beider Fahrspuren nicht sinnvoll», sagt Tiefbauamt-Sprecher Daniel Hofer. Verkehrsteilnehmende seien «Gewohnheitstiere», bei denen immer wieder wechselnde Verkehrsführungen auf «wenig Verständnis» stossen würden. Hofer: «Zudem können sie ein Sicherheitsrisiko bedeuten.»

Amt tischt «Ausreden» auf

Eine Umleitung über die Mühlestieg- und die Kilchgrundstrasse sei auch deshalb nicht geeignet, weil sie relativ schmal und unübersichtlich seien. Hofer: «Die Umleitungsroute über die Bettingerstrasse, die Rudolf-Wackernagel-Strasse, den Kohlistieg und die Hörnliallee haben wir auch gewählt, weil sich hier keine Schulen und Kindergärten befinden.»

Mazzotti bezeichnet diese Aussagen als «schlechten Witz». «Der Grenzacherweg bietet wesentlich weniger Übersicht als Mühlestieg- und Kilchgrundstrasse. Zudem gibt es hier keine Schulen. Das ist eine Ausrede.» Zudem wäre eine Umleitung durch Mühlestieg- und Kilchgrundstrasse eine wesentlich kürzere Variante als die «Ehrenrunde» via Bettingerstrasse und Kohlistieg. Dieser Umweg sei eine «Zwängerei».

Dazu, dass das Tiefbauamt die besagten Hausanschlüsse auf der Aeusseren Baselstrasse erst ab Sommer 2018 realisieren wolle, sagt Mazzotti: «Die Einspurigkeit besteht bereits seit sechs Monaten. Es gibt keinen Grund, bis zum Sommer zuzuwarten.»

Umfrage Auf einem 500-Meter-Bereich finden selten sichtbare Bauarbeiten statt. Soll die Spursperrung auf der Aeusseren Baselstrasse in Riehen aufgehoben werden? Ja

Nein

Abstimmen Ja 87.8% Nein 12.2% 590 Stimmen Ja 87.8% Nein 12.2% 590 Stimmen



(Basler Zeitung)