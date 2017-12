Tierschützer demonstrieren mit Plakataktion gegen Pferde am Cortège

Mit ihrer Plakataktion konnten sich die Unterstützer der Kampagne «Für eine Basler Fasnacht ohne Tierleid» der Aufmerksamkeit gewiss sein. Denn sie hatten sich gestern direkt gegenüber dem Volkshaus positioniert – zum Zeitpunkt, als dort das Fasnachts-Comité die Obleute aller Fasnachtseinheiten zur Präsentation der Plakette 2018 einlud.

Mit Slogans wie «Aabekoo vom hooche Ross» sammelten die Unterstützer Unterschriften für ihre Kampagne. Diese hatte Olivier Bieli vom Gnadenhof Papillon gleich nach der vergangenen Fasnacht lanciert. Bieli hatte Ende März einen offenen Brief an das Fasnachts-Comité geschrieben, in dem er darlegt, dass Pferde «bekanntermassen Fluchttiere» seien und ungeeignet für einen Einsatz an einem lauten, zum Teil nervösen und mit hoher Teilnehmerzahl besuchten Anlass seien.

Kein Handlungsbedarf

Immer wieder erlebe er Touristen und vielmals auch aktive Fasnächtler, die sich über die gestressten Tiere an der Fasnacht empörten. Christoph Bürgin, Obmann des Fasnachts-Comités, antwortete damals, es sei «ein immer wiederkehrendes, ernst zu nehmendes Thema, mit dem sich alle Veranstalter auseinandersetzen müssen». Das Comité werde zu gegebener Zeit über die gewonnene Erkenntnis informieren.

Gemäss Olivier Bieli soll das Basler Veterinäramt anfänglich keinen Handlungsbedarf gesehen haben. Nun werde es doch über Massnahmen informieren, und zwar am 9. Januar 2018.

An der letzten Fasnacht waren knapp 20 Chaisen angemeldet – mithin um die 40 Pferde im Einsatz. Zudem gibt es wenige Cliquen mit Vorreitern. «Gegner der Pferde an der Fasnacht können sich als Kompromiss vorstellen, dass die Chaisen ausserhalb der offiziellen Cortège-Route fahren», sagte Bieli damals zur BaZ. «Doch mein Fernziel ist, dass Pferde überhaupt nicht mehr eingesetzt werden.»

