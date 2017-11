Tobit Schäfer tritt zurück

13 Jahre sind genug: Tobit Schäfer (SP) hat am Dienstag seinen Rücktritt aus dem Grossen Rat angekündigt. Der 37-Jährige Sozialdemokrat will per Ende Januar 2018 seinen Posten für «jemand Jüngeren» freigeben, schreibt Schäfer in einer Mitteilung. Er habe bereits vor seiner Wiederwahl gegenüber der Partei und der Öffentlichkeit deklariert, dass er seine vierte Legislatur nicht beenden werde. Schäfer begründet seinen Rücktritt mit «beruflichen Gründen». Er ist Inhaber und Geschäftsführer einer Agentur für Projektumsetzung sowie Geschäftsführer des Rockfördervereins Basel.

Seit Februar 2013 amtete er zudem als Präsident der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates (GPK). In dieser Funktion war er zuletzt im Mittelpunkt eines politischen Sturmes, nachdem die GPK einen äussert kritischen Bericht zu den Vorgängen bei den Basler Verkehrsbetrieben und den Verantwortlichkeiten des Amtsvorstehers Hans-Peter Wessels (SP) veröffentlichte. Schäfer geriet auch Partei-intern unter Druck.

Schäfer habe sich den Rücktritt «sorgfältig überlegt und ihn schon vor geraumer Zeit beschlossen,» schreibt er. Er falle ihm aber nicht leicht, «weil ich stets Freude an meiner politischen Arbeit hatte und damit auch Erfolge verbuchen durfte». Sein Entscheid ist auch seine Partei ein Rückschlag: Er galt bei der SP als Hoffnungsträger für eine spätere Regierungsratskandidatur. (amu)