Todesfall in der Elefantenherde

Der Basler Zolli trauert um Elefantenkuh Malayka. Am Mittwochabend sei das Tier im Alter von ca. 47 Jahren gestorben, heisst es in einer Mitteilung des Zoos. Malayka kam 1984 aus dem Zirkus Knie, wo sie ihre Jugend verbrachte, in den Zolli. Das Tier hätte schon länger gesundheitliche Probleme gehabt, teilte der Zolli mit.

Im Zoo Basel galt das Tier als sehr umgänglich und gelehrig, aber ein bisschen träge. «Sie vermied jede unnötige Anstrengung und häufig sah man sie mit gekreuzten Hinterbeinen in der Sonne stehen und dösen», schreibt der Zolli. Wenn es ums Essen ging oder wenn sie beim Baden im alten Elefantenhaus die Besucher mit Wasser bespritzen konnte, sei sie jedoch immer motiviert gewesen. Malayka war die älteste in der Gruppe der afrikanischen Elefanten. Aber sie sei nicht das ranghöchste Tier gewesen.

Die Herde versuchte zu helfen

Seit Ende 2015 war Malayka einige Male gestürzt und konnte teilweise nur mit der Hilfe der anderen Elefanten aufstehen. Am Mittwoch sei Malayka erneut gestürzt, schaffte es aber aus eigener Kraft aufzustehen. «Kurz darauf brach sie zusammen und blieb reglos liegen.». Die anderen Elefanten hätten versucht, ihr beim Aufstehen zu helfen, teilte der Zolli mit. Nach einigen erfolglosen Versuchen gaben ihre Kolleginnen auf und begaben sich ins Haus.

Um Malayka ein längeres Leiden zu ersparen, habe man sich entschlossen, sie einzuschläfern. Der Zolli geht von einem altershalben Tod aus. Das Tier werde wie üblich im Institut für Tierpathologie in Bern untersucht, um die genaue Todesursache festzustellen.

Im Basler Zolli leben mit Maya (24), Rosy (23) und Heri (42) noch drei weitere Elefanten. (amu)