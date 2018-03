Töffli-Diebe bei Flucht vor Polizei verunfallt

In der Landauerstrasse haben zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren in der Nacht auf Montag ein Moped geklaut und sind damit in die Innenstadt gefahren. Als die Basler Polizei die beiden Diebe in der Freien Strasse kurz nach Mitternacht anhalten wollte, versuchten diese zu fliehen, teilte die Polizei am Montag mit.

Auf der Flucht «rasten» die Dieben mit ihrem Moped über die Mittlere Brücke in Richtung Rankhof. Im Eisenbahnweg seien sie von einem zivilen Polizeifahrzeug gestellt worden, heisst es in der Mitteilung. Beim Versuch, sich zwischen das Polizeifahrzeug und einen parkierten Personenwagen zu zwängen, kam es zum Selbstunfall. Die Töffli-Diebe hätten daraufhin noch versucht, zu Fuss abzuhauen, allerdings erfolglos.

Beide waren nicht nüchtern: Eine Alkoholmessung ergab Werte von 1,06 und 0,76 Promille. Die beiden Jugendlichen werden wegen diverser Verkehrsdelikte, Diensterschwerung und Hinderung einer Amtshandlung verzeigt. (amu)