Tote Frau gefunden

Am frühen Montagmorgen fand eine Polizeipatrouille eine leblose Frau unterhalb des Heuwaageviadukts in Basel. Die Polizisten hätten noch erfolglos versucht, die Unbekannte zu reanimieren, heisst es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Eine Notärztin hätte dann aber kurze Zeit später nur noch den Tod feststellen können.

Die Umstände des Todesfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine Dritteinwirkung oder einen Unfall lägen jedoch zurzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Gefunden wurde die Frau um ca. 05.40 Uhr an der Verzweigung Steinentorstrasse/Steinenvorstadt. (amu)