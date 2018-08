Touristen-Bus darf in die Innenstadt

Sightseeing-Busse dürfen künftig auch den Marktplatz anfahren. Dies hat die Basler Regierung entschieden. Der Regierungsrat passt die Zufahrtsverordnung für die Innenstadt entsprechend an. Die Regierung folgt damit dem Willen des Grossen Rates. Die angepasste Verordnung tritt per 1. Oktober 2018 in Kraft.

Bisher galt für verkehrsberuhigte Innenstadt für alle die gleichen Regeln. Künftig wird es somit für touristische Stadtrundfahrten eine Ausnahme geben. Neu kann eine Dauerbewilligung für regelmässige touristische Stadtrundfahrten mit Cars auf der Strecke Spiegelgasse (ab Fischmarktbrunnen) – Stadthausgasse – Marktplatz – Eisengasse – Schifflände – Blumenrain beantragt werden, teilte die Basler Regierung am Dienstag mit.

Das Anhalten zum Ein- und Aussteigen oder zum Fotografieren wird auf dieser Strecke allerdings nicht erlaubt. Die Basler Regierung begründet dies mit der «Verkehrssicherheit und betrieblichen Gründen in Zusammenhang mit dem Öffentlichen Verkehr insbesondere in der Eisengasse und an der Schifflände».

Andere Routen durch die verkehrsfreie Innenstadt, beispielsweise über den Münsterplatz, seien auch künftig nicht für touristische Fahrten zugänglich.

Erleichterung für FCB-Meisterfeier

Der Regierungsrat hat zudem weitere kleinere Anpassungen an der Zufahrtsverordnung beschlossen. Neu ist die Zufahrt mit Fahrzeugen, die aufgrund einer Bewilligung in der Innenstadt aufgestellt werden dürfen, bewilligungsfrei erlaubt (etwa für Food Trucks/Café-Mobile).

Auch können für Fahrzeuge, die ein zentraler Bestandteil eines Umzuges mit sportlichem oder kulturellem Charakter sind, neu explizit Kurzbewilligungen erteilt werden, sofern am Umzug ein öffentliches Interesse besteht (beispielsweise FCB-Corso an Meisterfeiern oder die Tattoo-Parade). (amu)