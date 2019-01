Tramhhaltestellen-Versuch vertagt

Der für Samstag angekündigte Praxis-Versuch für Einfach- statt Doppelhaltestellen in Basel ist ins Wasser gefallen: Schneefall habe das rechtzeitige Markieren verhindert, teilte das Basler Amt für Mobilität am Samstagmorgen mit. Der Versuch werde verschoben.

Der einmonatige Betriebstest war an drei von insgesamt fünf Doppelhaltestellen auf dem Tramnetz der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) vorgesehen (Bankverein, Barfüsser- und Marktplatz). An Doppelhaltestellen können zwei Trams hintereinander halten, was das Umsteigen mitunter hektisch und an engen Perrons gefährlich macht.

Nun hat der Schneefall laut Amt aber kurzfristig verhindert, die Markierungen an jenen Haltestellen anzubringen. Wann der Test nachgeholt wird, sei noch offen, hiess es weiter. Die bereits aufgestellten Infotafeln an den Haltestellen würden entsprechend ergänzt; zudem seien am Samstag Fahrgastlenker vor Ort. (amu/sda)