Trickbetrug: Frau erlangt durch Mitleidsmasche mehrere Tausend Franken

Eine junge Frau hat am Montag in Basel einen 75 Jahre alten Mann angesprochen und nach einem Job gefragt. Sie gab an, dass sie in der Region wohne und sich momentan in einer akuten Notlage befindet. Des weiteren bot sie an für ihn zu kochen oder putzen, wenn er sie dafür bezahle. Um mehr Mitleid zu erzeugen betonte sie, dass sie ansonsten bald mit ihrem kleinen Kind auf der Strasse sitzt, weil sie mit den Mietzinsen in Verzug geraten sei.

Der Rentner bekam Mitleid mit ihr und erklärte sich dazu bereit, ihr Geld für die ausstehenden Mietzinsen zu geben. Gemeinsam begaben sie sich zu einer Bank und er händigte ihr mehrere Tausend Franken aus. Die Frau gab sich jedoch nicht mit dem Geld zufrieden und meldete sich am darauffolgenden Tag erneut bei dem Mann. Daraufhin wurde der Mann stutzig und meldete den Sachverhalt der Polizei.

Als es zu einem erneuten Treffen kam, konnte die Polizei die junge Frau, welche sich heftig zur Wehr setzte festnehmen. Ausserdem entdeckten sie bei ihr eine grosse Summe Bargeld, was daraus schliessen lässt, dass weitere Personen Opfer dieser perfiden Masche wurden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine 17-Jährige, welche in Österreich wohnhaft ist.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben ko?nnen bzw. selbst Opfer dieser Betrugsmasche geworden sind, werden gebeten, sich mit der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der na?chsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (cj)