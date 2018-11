Über dem Bach soll sichs stauen

Lastwagen brauchen Platz, gerade wenn sie wie in Basel für längere Zeit stoppen müssen, um die Zollformalitäten zu erledigen. Weil der Stauraum immer weniger wird, will das Bundesamt für Strassen (Astra) entlang der Freiburgerstrasse für mehr Fläche sorgen und hat ein entsprechendes Projekt lanciert – am 10. Oktober publizierte das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) ein entsprechendes Plangenehmigungsverfahren, gegen das der WWF am 9. November Einsprache erhoben hat (Einsprache liegt BaZ vor).

Das rund 3,2 Millionen Franken teure Vorhaben mit dem bürokratischen Namen «LKW Warteraum längs Freiburgerstrasse Basel» soll Parkmöglichkeit für 38 Lastwagen schaffen. Die Nutzungsdauer dieser Lastwagenzone ist auf längstens fünf Jahre beschränkt. Nötig sei dieses Projekt, so die Verfasser, weil die provisorisch erweiterte Zollanlage im Zuge des Ausbaus Gateway Basel Nord verkleinert werde und mit dem Ausbau der Zollanlage auf der Autobahnbrücke an der Grenze zu Deutschland Stellplätze fehlen würden. Zu den Umbau- respektive Baukosten kommen noch Unterhaltskosten von ungefähr 100'000 Franken pro Jahr. Die Projektverfasser wie auch der WWF rechnen mit Auswirkungen auf die Umwelt, wenn entlang des Otterbachs LKW-Stauraum entsteht. Denn der rund 1900 Meter lange Bach muss auf einer Länge von 60 Meter eingedolt und es muss eine rund 120 Meter lange Hecke um vier Meter «verschoben» werden.

Jahre lange Untätigkeit

Der Otterbach ist zurzeit bereits zu rund 30 Prozent oder 570 Meter eingedolt. Die Projektverfasser schreiben, es sei «kein natürlich entstandener Bachlauf vorhanden». Südlich des Einlaufbauwerkes findet sich jedoch ein trockengelegtes Bachbett. Vermutlich handelt es sich hierbei um einen Hochwasserentlastungs- oder Bewässerungskanal des Naturraumes Lange Erlen, beziehungsweise um einen stillgelegten Bachlauf des Otterbaches. Alten Karten zufolge führte er bis 2004 noch regelmässig Wasser.

Der WWF verlangt vom BVD, dem Projekt keine Erlaubnis zu erteilen. «Das Problem ist, dass auf Naturwerte nicht Rücksicht genommen wird», sagt Jost Müller vom WWF Region Basel. «Absurd ist, dass danach der Ausgangszustand wiederhergestellt werden soll.» Für den WWF ist das zu wenig, denn der Kanton hätte hier schon längst viel mehr für das Gebiet tun müssen. «Seit 2008 ist die Umlegung des Otterbachs bewilligt und 940'000 Franken wurden gesprochen», sagt Müller.

Eigentlich, erklärt Müller, sollte der Otterbach in die Langen Erlen führen und dort oberirdisch in die Wiese geleitet werden. Denn der Grosse Rat hat vor ziemlich genau zehn Jahren beschlossen, das Otterbachgebiet durch eine offene Führung des Baches bis zur Wiese zu revitalisieren und aufzuwerten. Grund: Das Naturgebiet entlang des Flusslaufes der Wiese soll als Lebensraum wild lebender Pflanzen und Tiere, aber auch als Erholungsraum besser geschützt werden.

Revitalisierung umsetzen

Der WWF kritisiert die Regierung, bislang nichts für diese Aufwertung des Otterbaches getan zu haben; denn noch immer lasse die Verlegung des Otterbaches auf sich warten. Und nun soll noch genau in jenem Gebiet, das bereits für Ersatzmassnahmen bestimmt ist, ein Stauraum entstehen. «Die Bahnböschung der Rheintalbahn gegen die Freiburgerstrasse sowie die asphaltierte Fläche am Böschungsfuss mit 600 Quadratmeter sollen 2019 in eine Brachflächen-Magerwiese umgewandelt und mit Dornstrauchgruppen sowie Ast- und Steinhaufen ergänzt werden», sagt Müller. Diese Massnahme war als Ersatz für den Vierspurausbau der Deutschen Bahn vereinbart worden. Winkt das BVD das LKW-Stauraumprojekt durch, so wird auch diese Ersatzmassnahme auf die lange Bank geschoben.

Der WWF weiss, dass die Chancen, mit dieser Einsprache durchzukommen, nicht gross sind, da Bund und Kantone übergeordnete Interessen verfolgen. Deshalb verlangt er in der Einsprache bereits vorsorglich, an die Bewilligung für dieses Stauraumprojekt die Ausdolung des Otterbaches auf der gesamten Länge zu knüpfen und die beschlossene Revitalisierung umzusetzen.

Die BaZ hat das Bau- und Verkehrsdepartement gebeten, Fragen zum Projekt zu beantworten und beispielsweise zu erklären, warum in den vergangenen zehn Jahren nichts für die Renaturierung des Otterbachs getan wurde. Die Antwort: «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann der Kanton keine inhaltlichen Auskünfte zum konkreten Fall erteilen», sagt BVD-Sprecher Daniel Hofer.

