Umgekippter Müllwagen zerdrückt Auto

Schaulustigen bot sich beim BVB-Depot Dreispitz ein Bild, welchem man so nicht begegnen will: Das massive, umgekippte Müllfahrzeug, welches den eingedrückten Personenwagen unter sich begräbt. Die verletzten Personen, welche hilflos auf Rettung warten, werden geborgen und der auseinandergebrochene PW wird schliesslich befreit. Scherben und Metall liegen verstreut auf dem Platz. Doch zum Glück handelte es sich bei dieser Szenerie nur um eine Übung: Die Basler Rettungskräfte übten an der Münchensteinerstrasse für den Ernstfall. Die Unfallsituation stellte eine Kollision zwischen einem Tram, einem PW und einem Lastwagen nach.

Die Übung war gross angelegt und wurde über zwei Tage geführt, sagte Polizeisprecher Martin Schütz auf Anfrage der BaZ. Der Einsatz wurde zweimal durchgeführt: Am Donnerstagmorgen und am Freitagmorgen.

Für die Übungen werden laut Schütz keine intakten Müllfahrzeuge der Basler Stadtreinigung zerstört. Üblicherweise würden dafür bereits ausrangierte Fahrzeuge oder alte Unfallwagen verwendet.

Laut der Einsatzstatistik 2016 fährt die Feuerwehr 2577 Mal aus und trifft immer wieder auf ähnliche Unfallsituationen. Die Übung sorgte für keinerlei Verkehrseinschränkung, doch der Einsatz rief bei Passanten Fragezeichen hervor, da die Situation derart echt nachgestellt wurde. (Basler Zeitung)